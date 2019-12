Encasten un vehicle contra la porta d'una empresa de Vilablareix i roben la recaptació

Uns lladres van robar ahir a primera hora del matí en una empresa de Vilablareix. Ho van fer amb un sistema que fins fa poc temps no era gaire freqüent a la província: el mètode de l'encastament. Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori amb força i en busquen els autors. Els lladres, tot i saltar l'alarma, van tenir temps a emportar-se la caixa i fugir amb els diners. No ha trascendit la quantitat sostreta.

El succés es va produir poc abans de les set del matí, al carrer de Raset del polígon de Vilablareix. Es tracta d'una empresa que es dedica al vestuari i estris de protecció industrial. A la nau hi ha una botiga i els lladres van encastar un vehicle contra la porta.

L'alarma va fer activar els Mossos d'Esquadra quan passaven nou minuts per a les set del matí. Diverses patrulles es van presentar al lloc i en veure que es tractava d'un encastament es van activar més dotacions. La policia va estar buscant per la zona per si trobaven algun tipus de vehicle que coincidís amb el fugit, és a dir, tingués destrosses pel robatori. De moment, però, no se l'ha localitzat i tampoc hi ha detinguts.

El local on van robar compta amb càmeres de vigilància i això podria ajudar la policia a identificar el vehicle que va destrossar les portes d'accés i va fer miques la vidriera. Aquest és el primer robatori que pateix aquesta empresa a la seva seu de Vilablareix.

De robatoris amb encastaments de vehicles n'hi ha hagut almenys un parell, que han trascendit, durant el novembre. El primer es remunta al dia 4 i va afectar la botiga d'electrodomèstics Media Markt, situada al Mas Gri. No massa lluny de Vilablareix. En aquest cas, però, els lladres no van aconseguir emportar-se res. En canvi, a finals del mes passat, uns lladres van encastar un vehicle a l'estanc de Llambilles, ubicat a peu de la C-65. Aquí els lladres van entrar al local, i tot i l'alarma, van tenir temps d'arrencar la caixa forta, carregar-la al vehicle i fugir.