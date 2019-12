Les gambes triomfen en els menús de Nadal tot i els 150 € el quilo

Al bar del mercat del Lleó, els tamborets de la barra estaven ahir plens. «Els dies de Nadal sempre ve moltíssima gent», reia la cambrera mentre netejava copes. A les botigues del mercat, les cues a les parades d'alimentació confirmaven l'allau de gent que aprofitava el matí per fer les darreres compres abans de les festes.

«Estem treballant sense parar des de les 4 del matí», comentava Joana Rodríguez, botiguera de la Peixateria Isabel i Maria, amb un somriure als llavis mentre pesava una bossa plena de cargols de mar. Precisament la clova, és a dir, «navalles, cloïsses, o cargols», són els productes que tenen més sortida en les compres de last minute a la seva parada. També ha notat molta compra de gambes pels àpats nadalencs, però «la gent la compra un mes abans i la congela», explica Rodríguez, «perquè saben que després el preu puja». A la seva peixateria, la gamba mitjana estava ahir a 150 euros el quilo, 30 euros per sobre dels 120 que costava l'any passat, degut al mal temps que fa a les costes gallegues, que provoca que hi hagi poca pesca. Fa un mes, però, el mateix producte «podia estar a 70 euros», diu, «ara és el doble!».

A la Peixateria Òscar també han notat molta sortida de gamba així com de «cloïssa i musclo, per fer l'aperitiu». En la seva botiga, la gamba de costa també ha pujat a 150 ? el quilo mentre que la petita està a 34,90 ?, preu que «encara està bé», tal com diu la botiguera. Tot i això, el preu ha pujat entre 6 i 8 euros respecte al novembre i «la gent ha congelat les coses per menjar-les per festes».

Aquesta ha estat l'estratègia d'Enriqueta Mercader, que va congelar el peix fa uns dies perquè «estava molt millor de preu». Tot i que reconeix que per Nadal «sempre és tot molt car», aprofita l'últim dia per anar a comprar «de tot!: escudella, pollastre farcit, cargols i altres complements». També Maria Guillaumes va comprar primer el peix, i ahir tornava al mercat, com fa habitualment, per adquirir els ingredients de l'escudella «i alguna altra cosa per a qui no li agrada», reia. Salvador Puig, en canvi, sí que va comprar el peix el darrer dia. «Ho deixem tot encarregat una setmana abans i ho venim a recollir l'últim dia». A casa seva, cada dia cuina algú, i mengen «gambetes i alguns escamarlans» per la Nit de Nadal i «canelons» el dia 25. «Sempre els acabo pagant cars aquests àpats, però comprem més o menys el mateix i aquest any els preus estan com sempre», comenta.

Quant a la carn, les compres segueixen les pautes de cada any: carn per l'escudella i espatlla de xai són els productes més buscats. «Els preus –diu Lluís Rolla, de la Carnisseria Jocarns– estan força iguals que l'any passat». Tot i això, avisa, «el xai puja sempre per Nadal». Hi coincideix Jaume Cortada, botiguer de la Polleria Imma, que ven exclusivament aviram i que està satisfet amb les vendes d'aquestes festes. «Sempre hi ha tradició de menjar molt per Nadal. La gent compra pollastre farcit, de pagès i ànec». Aquest any, per dates, Joan Rolla ha notat que les vendes s'han desplaçat al dissabte. «Començant les festes el dimarts, la gent ja s'ha espavilat a comprar el dissabte», diu.

Les vendes de fruites i verdures, en canvi, no passen el seu millor moment al mercat. «Ha baixat la venda en comparació a altres temporades», comenta Susanna Valderrama, de la Fruiteria Terranostra. «Sí que hi ha moviment, però no és el mateix que altres anys», afirma. La causa, comenta, és que la gent compra en altres superfícies. «Ara se'n van al supermercat i només miren el preu, ja no tant la qualitat», comenta. «No sempre el barat és dolent i el bo és car, però una cosa porta a l'altra», conclou.