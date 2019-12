Tanquen quatre parcs de bombers gironins per falta de personal

Quatre parcs de bombers professionals de la Regió d'Emergències de Girona estaven tancats ahir per falta de personal. Fonts del sindicat UGT van denunciar que aquesta situació es pot repetir els dies festius perquè molts efectius ja no volen fer més hores extres.

Els equipaments que ahir no van obrir portes són els de la Jonquera, la Pera, Amer i Vall d'Aro, un fet que també van confirmar fonts de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Van afirmar que no s'han pogut obrir els parcs per falta de personal, que no fa les hores extres, i perquè han desplaçat els efectius amb criteris operatius estratègics a la resta d'equipaments per donar cobertura a tot Girona.

Amb aquest tancament es posa un cop més de relleu, van afirmar fonts sindicals, la falta «endèmica»de personal del cos de Bombers. UGT va considerar que, durant els dies festius, es podria repetir la situació perquè molts efectius no volen fer moltes hores extres perquè han assolit el topall de les 350 hores anuals. La Direcció General va permetre que es puguin sobrepassar de forma excepcional, però alguns dels efectius ja no en volen fer més –van assegurar fonts sindicals.

La imatge de parcs tancats no és nova a la província de Girona. S'ha repetit en diverses ocasions al llarg dels últims anys per la falta de personal i alguns es troben diverses vegades a l'any sota mínims; sovint, efectius que s'hi destinen es redistribueixen en altres parcs. Un dels parcs que ho denuncia més és el de Girona ciutat.