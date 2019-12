Un incendi de xemeneia destrossa part del sostre d'una casa de la Vall d'en Bas

Els Bombers van activar diverses dotacions per l'incendi

Els Bombers van treballar aquest dimecres al vespre en un incendi de xemeneia en una casa de la Vall d'en Bas.

Les flames van destrossar part del sostre de la casa, situada a la zona de les Mulleres del municipi de la Garrotxa.

Malgrat el fort ensurt, cap persona va resultar ferida.

El cos d'emergències va rebre l'avís quan passaven pocs minuts d'un quart de nou del vespre i hi van desplaçar tres dotacions.

Quan van arribar a la casa, es van trobar que les flames que afectaven la xemeneia s'havien desplaçat fins a la teulada.

Després d'extingir les flames, els Bombers van revisar la xemeneia i van desmuntar el fals sostre per comprovar que no hi hagués cap punt calent.

A un quart de deu de la nit, van donar l'incendi per controlat.

Finalment, el foc va cremar la xemeneia i va afectar part del sostre de fusta del menjador, d'una habitació i també l'aïllant de la teulada.

Fins al lloc dels fets també s'hi va desplaçar el SEM i els Mossos d'Esquadra.