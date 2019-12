Els Mossos alerten d'una estafa telefònica d'uns 100.000 euros que afecta grans cadenes comercials

Els Mossos d'Esquadra investiguen una estafa telefònica de gairebé 100.000 euros que afecta comerciants d'arreu de Catalunya.

Els estafadors truquen a establiments de reconegudes franquícies comercials fent-se passar per directors de la franquícia, i indueixen els treballadors a pagar un suposat enviament de càmeres de videovigilància i seguretat per instal·lar a les botigues que resulta ser fals.

Les Oficines de Relacions amb la Comunitat dels Mossos s'han posat en contacte amb les principals cadenes afectades o d'altres que ho podrien ser per prevenir que siguin víctimes de nous enganys.

A tot Catalunya, els Mossos ja han rebut unes 40 denúncies.

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal investiguen l'estafa telefònica que consisteix a enganyar a comerciants de reconegudes franquícies comercials de roba, menjar i esports.

A través de trucades de telèfon, els estafadors es fan passar per directors de la franquícia, i requereixen als comerciants que han d'adquirir càmeres de videovigilància i seguretat per instal·lar-les a la botiga.

L'estafador informa que el material està a l'espera de lliurement per part de l'empresa logística, però afegeix que per fer l'entrega s'ha de fer efectiu el pagament de forma immediata i prèvia al lliurement.



40 denúncies a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra estan investigant una quarantena de denúncies relacionades amb aquest modus operandi, que afecta franquícies comercials de ciutats i municipis d'arreu de Catalunya. Els estafadors també actuen fora de Catalunya.

Els investigadors sospiten que darrere els investigats hi ha persones que actuen des del continent americà. Prèviament a la trucada per fer l'estafa, recopilen informació sobre l'empresa atacada fent trucades prèvies els dies anteriors per tal de recopilar el màxim d'informació sobre les persones responsables dels establiments. En aquest sentit, fan servir els noms dels responsables del negoci amb naturalitat, la qual cosa dóna més veracitat a l'engany.



Truquen des d'Amèrica

Una vegada aconsegueixen la predisposició del treballador a realitzar l'ingrés, segons la policia, li demanen contactar amb ell a través de la seva línia telefònica personal per tal d'assegurar l'enviament dels diners i trucar-li tantes vegades com sigui necessari. Quan la víctima ha realitzat el primer enviament, la pressionen novament per aconseguir més ingressos argumentant que l'empresa pot rebre sancions amb motiu d'endarreriment en el termini de pagament o referint que l'import està incomplert. Pel que fa als estafadors, les diferents gestions d'investigació que han fet els Mossos apunten que són homes i dones que contacten telefònicament des de línies mòbils mexicanes o ubicades als Estats Units. En algunes estafes fins i tot s'ha detectat la mateixa utilització de les línies.



Prevenció

Les Oficines de Relacions amb la Comunitat s'han posat en contacte amb les principals franquícies afectades o d'altres que ho podrien ser per tal d'informar-les sobre aquesta estafa. Es tracta de prevenir qualsevol nou intent per part dels estafadors investigats i que, davant de qualsevol nou engany, els comerciants avisin ràpidament a la policia i evitin fer qualsevol ingrés econòmic.

Des del Cos de Mossos d'Esquadra es demana que en cap cas es donin per telèfon a persones desconegudes dades personals i menys encara es facin ingressos econòmics a persones desconegudes.