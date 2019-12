Bàscara El nucli antic es converteix en el pessebre

La vila de Bàscara aprofita des del 1973 el seu entorn privilegiat i l'encant del nucli antic per acollir l'escenificació del naixement de Jesús a la Palestina de fa 2.000 anys. El pessebre vivent de la localitat és un petit espectacle marcat per la llum i el so, que combina els aspectes urbans i naturals de la riba del riu Fluvià i que presenta dues parts diferenciades: la introducció, que varia cada any, i el naixement de Jesús. El pessebre s'ha pogut gaudir ja durant els dies 22, 25 i 26 de desembre, i es representarà fins a 4 vegades més, concretament els dies 28 i 29 de desembre i 1 i 4 de gener, sempre començant a les 19 h. MARC MARTÍ