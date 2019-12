La Gran Quina de Bescanó torna a repartir quilos d'espatlles, torrons, vins i fuets

La Gran Quina de Bescanó, coneguda per ser la més gran de Catalunya i repartir grans quantitats de regals, va tornar a omplir ahir el pavelló d'esports de Bescanó. Un any més, l'esdeveniment va atreure, durant el dia de Sant Esteve, milers de persones que després de pair els torrons del tercer dia de celebració es van desplaçar fins aquesta localitat per provar sort i endur-se algun dels importants premis, entre els quals hi ha televisors o bicicletes de muntanya. L'activitat, que també és famosa per l'espectacle que munten des de l'organització, i que atreu públic de Bescanó i d'arreu de Catalunya, ja havia omplert el pavelló durant les tardes del diumenge 22 de desembre i el dimecres 25, el dia de Nadal. A més, la Gran Quina seguirà fins el dia de Reis amb dos jocs a les tardes del dimecres 1 de gener i el dilluns 6. El dissabte 28 se celebrarà una sessió nocturna a partir de les 21.30 h del vespre, que durarà fins a les 00.30 h i tindrà premis especials per l'ocasió. Aquest tradicional joc de Nadal està organitzat des de fa una vintena d'anys conjuntament amb els clubs esportius de bàsquet, futbol i patinatge de la localitat. Inicialment era el Club de Futbol qui ho duia a terme, en un esdeveniment que va néixer l'any 1975 i que cada any deixa fotografies del pavelló de Bescanó ple de gom a gom.