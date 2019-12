Busquen una veïna de Besalú desapareguda des de fa tres mesos

Una dona de 32 anys de Besalú fa més de tres mesos que ha desparegut. La família, que no en sap res des de llavors, demana ajuda per difondre el seu cas. Els Mossos d'Esquadra tenen la desaparició sobre la taula i la investiguen. De moment, però, no s'ha trobat el parador de la dona.

La desapareguda es diu Susana Campillo i la seva mare va denunciar els fets el 23 de setembre a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Banyoles. Des de llavors, explica el germà de la desapareguda, no han aconseguit cap tipus de pista que els porti a la seva germana i estan molt preocupats.

Aquest no és el primer cop que en perden la pista, ressalta el germà. Aquesta vegada, però, subratlla, la desaparició s'ha allargat molt en el temps. Segons recull la denúncia, Campillo té diagnosticat un transtorn mental i pren medicació. Sempre porta telèfon mòbil, però des del setembre no han aconseguit localitzar-la.

La mare, en el moment d'interposar la denúncia, va explicar davant la policia que la dona de 32 anys havia protagonitzat fets similiars amb anterioritat però aquesta vegada la situació s'havia allargat. En anterioris episodis, la desapareguda havia anat a França. Per arribar-hi hi havia anat en tren, ja que no té vehicle. En el moment d'aquest últim fet, Campillo tampoc duia diners ni targetes.

La desaparició està essent investigada per la policia però per ara els Mossos d'Esquadra asseguren que no han pogut localitzar-la malgrat el temps que ha passat.



Descripció

La descripció de la desapareguda aportada per la mare és la d'una dona que fa poc més d'un metre i mig d'alçada i de constitució prima. Té els cabells castanys i llisos i sol portar-los llargs. També té un pírcing al nas i, un tatutge d'un animal al braç esquerre.

En el moment de la desaparició, la mare no va poder facilitar el tipus de roba que portava la filla.

Després de més de tres mesos, la família demana ajuda per localitzar-la i difon la fotografia de la dona per si algú l'ha vista. Si és el cas, cal contactar amb la policia (telèfon 112).

Les desaparicions són un tipus de servei que els Mossos diàriament s'enfronten habitualment i sobretot breguen amb casos de menors que marxen de casa.