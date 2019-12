Uns encaputxats encasten un cotxe contra l'estanc de Fogars de la Selva i roben caixes senceres de tabac

Robatori a l'estanc de Fogars de la Selva amb el mètode de l'encastament. Uns encaputxats van estampar un cotxe contra l'entrada de l'establiment, situat al peu de la carretera que connecta el poble amb Tordera, i van endur-se caixes senceres de tabac. Els lladres –entre quatre i cinc- van cometre el robatori el dia de Nadal pels voltants de les onze de la nit. De moment, no ha transcendit la quantitat de tabac que van aconseguir endur-se'n. No és l'únic encastament que va tenir lloc a les comarques gironines aquest dimarts. Poc abans, pels voltants de tres quarts de deu, també n'hi va haver un altre a la benzinera de Cervià de Ter (Gironès). En aquest cas, però, els lladres (es desconeix si eren els mateixos) no van poder endur-se'n res. Els Mossos d'Esquadra investiguen els dos casos.

El robatori a l'estanc de Fogars de la Selva va tenir lloc aquest dimarts, dia de Nadal. Pels voltants de les onze de la nit, un grup d'entre quatre i cinc encaputxats van arribar amb cotxe a l'establiment, situat a la carretera de Tordera. Els lladres van actuar amb rapidesa: van estampar el vehicle contra l'entrada, van agafar caixes senceres de tabac, les van carregar al cotxe i van marxar.

Segons mostren les imatges de les càmeres de seguretat, tots ells anaven encaputxats. De moment, es desconeix la quantitat de tabac que van endur-se. Els Mossos d'Esquadra, que van rebre l'avís de la Policia Local del municipi, han obert una investigació i treballen per intentar identificar-los.

Poca estona abans, precisament, també hi va haver un altre cas d'encastament a la demarcació. En aquest cas, però, es va quedar en temptativa, perquè els lladres no van aconseguir cap botí. Va passar cap a tres quarts de deu de la nit a la benzinera de Cervià de Ter. Aquí, tot i que els lladres també van provar d'entrar a la gasolinera encastant-hi un cotxe, van marxar amb les mans buides.

Un altre estanc, a Llambilles

El robatori a Fogars i la temptativa a Cervià de Ter se sumen a robatoris similars que hi ha hagut a comarques gironines aquestes últimes setmanes. Un dels més sonats va ser a l'estanc de Llambilles (Gironès), situat al peu de la C-65.

Aquest robatori va tenir lloc la matinada del dijous 28 de novembre. Va ser la segona vegada que els lladres intentaven entrar a l'estanc (perquè quatre dies abans, ja ho havien provat). La banda va encastar un vehicle contra l'entrada amb l'ajuda d'uns pneumàtics que havien sostret d'un tot terreny aparcat davant d'un hostal proper. I un cop a dins, abans no arribés la policia, van arrencar la caixa forta, la van carregar al cotxe i van fugir.

Els Mossos d'Esquadra creuen que els lladres de Llambilles també estan al darrere d'altres robatoris que hi va haver a la zona. En concret, els d'una farmàcia a Cassà de la Selva i els d'un bar i dues empreses del polígon de Fornells de la Selva. Del bar és d'on van endur-se el botí més quantiós: fins a 20.000 euros, sumant la recaptació que hi havia a la caixa, dècims de loteria i els diners de les màquines escurabutxaques.