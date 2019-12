Girona «Els Pastorets» sorprenen any rere any

Un any més, el Teatre Municipal de Girona acull la representació d' Els Pastorets del Grup Proscenium. Enguany se celebra ja la 39a edició d'aquesta tradició nadalenca, que al llarg del temps ha anat evolucionant per adaptar-se al pensament d'avui en dia i amb una posada en escena que cada any ofereix novetats per tal que el públic repeteixi. Un espectacle fora de l'habitual que utilitza no només l'escenari, sinó també la platea i les llotges per dur a terme una posada en escena diferent, que ja s'ha pogut gaudir durant els dies de Nadal i Sant Esteve i que es tornarà a representar el 28 i 29 de desembre i 1 i 4 de gener. MARC MARTÍ