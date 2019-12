Girona és la tercera província d'Espanya amb més accidents de trànsit causats per senglars

Un accident de trànsit causat per un senglar, mort al voral.

Un accident de trànsit causat per un senglar, mort al voral. Mossos

Girona és la tercera província d'Espanya amb més accidents de trànsit per irrupció de senglars.

La dada es desprèn del IV Informe del Centre d'Estudis POSA FRE-AXA de Seguretat Viària sobre col·lisions de vehicles contra animals.

Aquest estudi, també situa aquesta demarcació com la desena de l'Estat amb més sinistres per irrupció d'animals.

L'anàlisi comprèn les dades internes d'AXA Espanya entre l'1 de novembre de 2017 i el 31 d'octubre del 2019.

En total, s'han estudiat 8.053 accidents provocats per col·lisió amb animals.

L'informe analitza també els diferents tipus d'animals, tant domèstics com cinegètics, i el seu impacte per comunitats i províncies.

Girona figura com la tercera província amb més accidents per la irrupció de senglars. Una realitat que només està superada per dues províncies gallegues, Ourense i la Corunya, que ocupen el primer i segon lloc de l'Estat.

De fet a Girona, com va avançar informar Diari de Girona el mes de setembre, té uns 900 accidents de trànsit anuals causats per animals.

En canvi, Burgos és la província amb més accidents amb animals. Les quatre províncies gallegues es troben a la resta de posicions del top 5. De fet, el 19% de total dels accidents amb animals es produeixen a Galícia. Girona en canvi, és en la desena posició i hi tenen lloc el 3,4 dels sinistres per animals d'Espanya.

Per tipus d'animals, els cinegètics són els que causen molts dels accidents. A Espanya, el conjunt d'animals cinegètics representa el 72% dels accidents totals per irrupció d'animals. Aquests sinistres pateixen un increment del 39% respecte a l'anterior informe.

Per comunitats autònomes, Castella Lleó (26,6%) Galícia (20,5%) i Catalunya (14,1%) són les tres comunitats autònomes que registren un major percentatge de sinistres contra animals cinegètics. De fet, les tres representen el 61% del total. Burgos és la província on n'hi ha més. En canvi, Girona se situa en la setena posició i el senglar és l'animal estrella.



Quan hi ha més fets

La major part de la casuística a Girona és causada pel senglar (86%). L'increment de sinistres, destaca l'estudi, coincideix amb el període de caça de senglars (setembre a març).

Aquest informe també intenta localitzar el dia i hores en els que hi ha més incidències. El diumenge és el dia més perillós, ja que es registren el 16,1% dels accidents contra animals. En la banda oposada hi ha el dimarts (12,9%), el dia amb menys probabilitat de patir un accident.

Pel que fa al moment del dia amb major nombre d'accidents, la majoria es concentren durant la nit o en hores amb escassa llum. En concret, entre les set del vespre i les set del matí es registren el 59% de les col·lisions.



Altres animals

El senglar és l'animal que provoca més accidents. Mentre que el gos i el cabirol ocupen la segona i tercera posició. El cérvol i la guineu (quart i cinquè) han patit un increment de la seva sinistralitat.

Per evitar tenir accidents amb animals o saber com actuar, l'estudi d'AXA posa una sèrie d'elements al cim de la taula, com són: