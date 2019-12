La Molina es promourà a l'estiu com a principal entrada al Cadí

El parc natural Cadí-Moixeró i l'estació d'esquí de la Molina han signat un acord de col·laboració per millorar els accessos per als visitants a la natura. L'acord estableix un paquet d'inversions, com ara senyalitzacions sobre la flora i la fauna que hi ha als parcs naturals o la creació d'un observatori d'aus amb un pressupost de 79.765 euros en el qual també han quedat inclosos els accessos al parc de les capçaleres del Ter i el Freser i les estacions de Vallter i Vall de Núria, ja que també estan gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat.

L'acord té com a base la promoció de les estacions d'esquí i els seus remuntadors, com ara telecadires i telecabines, com a porta d'accés als respectius espais naturals. Així, el document de l'acord marca un conjunt d'inversions que tenen com a finalitat fomentar el turisme principalment durant la temporada d'estiu. En aquest sentit, el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, ha remarcat el paper de les estacions com a «porta d'entrada humanitzada» als parcs.



Aprofitament d'equipaments

Això és així perquè Ferrocarrils defensa l'aprofitament d'equipaments com ara els aparcaments, estructures d'accés i ginys mecànics per arribar a les cotes altes per gestionar l'arribada dels visitants als respectius parcs naturals. Font ha emfatitzat que del que es tracta és d'endreçar l'accés a aquests entorns. Així, el parc natural del Cadí-Moixeró instal·larà plafons explicatius amb consells per accedir al parc des del cim de la Tosa amb el nou telecabina, rebatejat com a Cadí-Moixeró.

El seu director, Jordi Garcia, ha explicat que el conveni servirà per «ordenar tots els accessos en senders i pistes» perquè «la gent sense coneixements de muntanya hi arribi sense perdre's». Igualment, es posaran tanques i escales en un mirador sobre la carena del cap del Serrat Gran per reforçar-ne la seguretat.