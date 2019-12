Polèmica a Banyoles per les obres sobre la teulada de la pesquera Gimferrer

L'Ajuntament de Banyoles ha començat les obres de restauració i recuperació de la pesquera Gimferrer, ubicada a l'Estany de Banyoles, molt a prop del parc de la Draga, i les vuit columnes que s'alcen sobre la teulada ja han aixecat veus d'alarma aquestes últimes setmanes davant d'una possible ampliació d'un segon pis a la caseta.

Segons el consistori, però, es tracta de la construcció d'una pèrgola fixa ubicada al teulat que ja constava en el projecte de reforma encarregat per la família Gimferrer l'any 1948 i que, finalment, no es va construir. Moltes persones que passegen habitualment per l'estany han pogut veure les 8 columnes de formigó i que han provocat diverses reaccions de sorpresa i preocupació, tant en els temes de conversa com a les xarxes socials.

Fonts municipals assenyalen que aquestes obres de recuperació compten amb el vistiplau de Patrimoni de la Generalitat i de Medi Ambient i que asseguren que els treballs es fan seguint el projecte inicial i preservant la protecció de l'entorn natural de l'Estany.

Els treballs, que duraran entre 4 i 6 mesos, comportaran la recuperació de tota la cornisa exterior, els elements ceràmics originals, l'eliminació de les jardineres i una reordenació vegetal. A l'interior es mantindrà l'espai diàfan de la pesquera i es reformarà el lavabo i el sanejament.



Projecte de reforma original

Aquesta singular pesquera d'estil racionalista fou adquirida per la família Gimferrer als anys 40, que va encarregar una reforma total a l'arquitecte local Francesc Figueras.

El nou projecte de Figueras, fet el 1948, dibuixava un espai més gran amb més espai interior i exterior amb un clar estil d'arquitectura racionalista, amb unes formes i estètica molt singular i únic a la ciutat. En destaca el finestral continu que ocupa tres de les quatre parets de l'edifici i que ofereix una vista continua i panoràmica de 180 graus sobre l'estany. L'any passat els descendents de la família Gimferrer van renunciar a aquesta concessió i van retornar l'edifici al consistori banyolí.

Històricament, diferents famílies n'han obtingut la concessió per l'ús privat que majoritàriament les utilitzaven per passar-hi els dies d'estiu amb família per pescar, banyar-se o simplement gaudir d'una vista privilegiada. Els darrers anys s'han anat reformant i restaurant moltes de les pesqueres de l'Estany, que han esdevingut icones de Banyoles i són considerades com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

Aquesta reforma actual –que té un pressupost de 110.000 euros–, vol preservar i realçar la singularitat de les pesqueres de l'Estany, que de mica en mica van tornant a mans municipals i que ja no es tornaran a concedir a particulars. De moment, l'Ajuntament no ha decidit l'ús futur d'aquesta pesquera, però no es descarta utilitzar-la com a un espai per acollir presentacions, actes culturals o obrir-la quan hi hagi algun esdeveniment esportiu.