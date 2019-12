Rescaten en helicòpter un home ferit en caure a la vall de Núria

Els Bombers van treballar aquest dimecres a la tarda en un rescat de muntanya a la vall de Núria. Un excursionista va resultar ferit després de caure mentre feina una sortida en aquesta zona del Pirineu gironí. Els especialistes en rescats dels Grae (Grup d'Actuacions Especials) i amb el suport d'un helicòpter van rebre l'avís dels fets cap a tres quarts de tres de la tarda i van anar fins al punt on hi havia aquest home accidentat a l'esquena. La lesió no va ser greu però el ferit va ser evacuat pel SEM, després del rescat dels Bombers, i va ser dut a l'hospital de Campdevànol, on va ser atès de la lesió.