Ultimen l'acord per la biblioteca a La Providència de Banyoles

Edifici de La Providència on s'ubicarà la biblioteca. pere duran/nord media

L'Ajuntament de Banyoles està ultimant l'acord entre cinc actors per tal de tirar endavant el projecte d'una nova biblioteca pública a l'edifici de La Providència, segons va avançar l'alcalde de la ciutat, Miquel Noguer, que s'ubicarà a l'església i monestir i mantindria la històrica façana.

Es tractaria d'un projecte de reubicació de l'actual biblioteca, situada a la Vila Olímpica, i traslladar-la a aquest espai de La Providència de 3.000 metres quadrats. La resta de la parcel·la, on hi ha actualment la seu de Càritas Pla de l'Estany i el centre assistencial Canaan, es destinarà a habitatges amb aparcament soterrani i una plaça. La intenció, en paraules de Noguer, seria que «tot aquell àmbit de davant de la muralla quedés endreçat».

«La voluntat del Bisbat és donar-nos l'església i el monestir, des de sempre», va explicar divendres en declaracions als mitjans, si bé va afegir que allà també s'hi han de construir els habitatges i la plaça i que s'ha de parlar amb el promotor.

A més, també se sumen les dues associacions sense ànim de lucre, Càritas Pla de l'Estany i el centre assistencial Canaan, amb qui encara han d'acabar de perfilar els detalls de com quedarà l'obra.

«Això s'està lligant però no és fàcil, hi ha molts actors», va admetre el batlle, en referència a aquest acord a cinc bandes. Si bé és cert que es va mostrar «molt prudent», també va assegurar que «s'hi està treballant bé i amb bona entesa», i que, per tot plegat, creu que «arribarà a bon port».