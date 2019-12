Banyoles inicia l'ampliació i reforma de la seu dels Mossos

Amb un any de retard, s'han iniciat les obres de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Banyoles. L'obra consistirà en la reforma total de la comissaria existent amb una petita ampliació de 60 metres quadrats a la part sud-est, així com de l'aparcament. La façana de l'edifici es modificarà per homogeneïtzar-la amb la de la Policia Local, que es troba just al costat. Les obres han estat adjudicades a una empresa local per un import de 900.115,33 euros i està previst que s'allarguin 6 mesos. Mentre duren les reformes, els Mossos s'han instal·lat a les dependències de la Policia Local per continuar amb les tasques de seguretat ciutadana.