El centre cívic banyolí de la Farga passa a ser casal de barri

L'Ajuntament de Banyoles ha decidit convertir el centre cívic de la Farga en un casal de barri i incorporar-lo a la xarxa de casals de la ciutat, després que l'equip de govern ho aprovés al ple d'aquesta setmana, celebrat dilluns al vespre, amb els vots en contra de Sumem, ERC i Convivència i Progrés. Això vol dir que la programació que s'oferirà a la Farga estarà dissenyada segons les necessitats específiques del barri i no de tot el conjunt de la ciutat.

Segons al·lega el consistori, la mesura s'ha pres després d'analitzar i estudiar els usos del centre i les necessitats canviants del territori i detectar que la majoria d'activitats de la programació «es fan de forma externa, majoritàriament al casal cívic», en referència al local del costat del Museu Darder, al carrer Josep Maria Bohigas i Masoliver.

Es tracta de l'antic Casal de Gent Gran de la Generalitat de Catalunya, que fa aproximadament tres anys va passar a obrir-se a tota la ciutadania com a «Casal Cívic», oferint funcions similars a les d'un centre cívic de la ciutat. Així ho va exposar durant el ple la regidora d'Educació i Benestar Social, Ester Busquets.

La regidora va assegurar que, en cap cas, la Farga es tanca com a equipament o infraestructura –una de les crítiques de Sumem–, sinó que segueix obert com a casal de barri dins la xarxa de casals de barri de la ciutat.



«Un tancament», per l'oposició

L'oposició va criticar durament la proposta i va votar-hi en contra. Non Casadevall, de Sumem, va lamentar que Banyoles fos «l'única capital de comarca sense centre cívic». En aquest sentit, va considerar el canvi com el tancament d'un equipament, ja que, en les seves paraules, «una cosa és un casal de barri i l'altre un centre cívic». A més, va expressar la seva preocupació davant «buscar algú que ens faci el servei, com és la Generalitat», ja que és l'administració competent del casal cívic.



Reforç d'educadors

Busquets va anunciar que han augmentat els educadors del barri de la Farga per poder garantir el treball comunitari. A més, el casal de barri continuarà cedint espais a les entitats del territori que ja oferien activitats, així com als joves, que segons apunta l'equip de govern, era una de les demandes que els havien fet. A més, les reunions de veïns del barri ja es celebren en aquest establiment.

«Mantenim gent d'acollida, servei d'orientació jurídica, serveis socioeducatius i també cedirem espais als joves, que és el que se'ns demana», va aclarir Busquets, que va detallar com ha evolucionat la dinàmica del centre des que va néixer fa 17 anys amb una funció inclusiva de tot el flux migratori que anava arribant a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde, Miquel Noguer va defensar que el canvi s'ajustava a les necessitats actuals. «Té tot el sentit que la programació que es farà en aquest casal de barri de la Farga sigui més d'acord amb allò que el barri necessita que no pas amb la ciutat», va subratllar Noguer en el ple, que també va afegir que es tractava d'adaptar simplement el nom de l'equipament a l'evolució natural de les activitats que s'hi feien. «Podríem no haver tret el nom; pensem que s'ha de ser honest i explicar les coses com van més enllà del nom», va assenyalar. A més, va posar en valor la gratuïtat del transport, que ajudarà la gent gran en la mobilitat.