La consellera de Salut diu que el nou Trueta ha de tenir capacitat per créixer

La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar en una entrevista a Catalunya Ràdio que el lloc «més idoni» on s'ha d'ubicar el futur hospital Trueta és aquell «que compleixi tots els requisits que necessita per ser gran en un futur». Entre altres aspectes, va destacar que per tenir un Trueta «de futur» és necessari que gaudeixi de «potencial», que estigui «connectat» amb la universitat i instituts de recerca i, en general, que formi part d'un sistema de salut «territorialment equitatiu».

Vergés va explicar que «ens pertoca prendre aquest tipus de decisions i, sobretot, solucionar coses que estan enquistades des de fa molts de temps», en referència a l'estancament en la decisió de la futura ubicació del nou Trueta. A la pregunta de «Salt o Girona?», Vergés es va mostrar taxativa i va afirmar que «si pogués» ja ho diria però va reconèixer que la conselleria encara està treballant «seriosament» per definir el lloc idoni. «És una decisió molt important, ja que engegar un nou projecte d'hospital és decidir sobre una perspectiva de futur, de molts anys. Jo no l'inauguraré, no m'hi jugo res, però sí que s'ha de decidir ja», explicava Vergés. La consellera també va dir que començar un projecte com aquest requereix temps i dedicació, com l'acció duta a terme recentment per part de Salut: crear dues empreses públiques per gestionar els hospitals de Reus i Mora d'Ebre.

L'última notícia referent al futur Trueta per part del Departament de Salut va sortir a finals de novembre, quan van afirmar que «estan analitzant els terrenys oferts pels Ajuntaments de Girona i Salt per construir el nou hospital». Paral·lelament, el Departament està realitzant trobades amb totes les parts implicades i «pròximament» es comunicarà la decisió adoptada. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va assegurar que la decisió sobre la ubicació del nou hospital Josep Trueta es prendrà abans del mes d'abril, segons li havia comunicat la consellera de Salut, Alba Vergés.

En els darrers mesos, el debat s'ha intensificat i diversos professionals sanitaris, sindicats i polítics entre altres ja s'han posicionat i han iniciat diverses campanyes a favor de Salt i Girona respectivament.



Més inversió

La consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar que s'ha acabat «l'època de retallar drets i d'estar amb restriccions constants». Vergés ha xifrat en 625 MEUR la partida dedicada a les condicions dels professionals entre el 2018 i el 2020 i recorda que cal aprovar els pressupostos per poder consolidar totes les millores per als professionals que, per la titular de Salut, es converteixen també en «millores per als pacients». Vergés, que va recordar que l'increment del pressupost de Salut per al 2020 serà de 900 MEUR, va confirmar noves contractacions de professionals així com apuntalar una nova organització del sistema. Vergés va recalcar que és conscient que «no es pot fer tot de cop» però va assegurar que «la línia és aquesta» i que s'hi ha posat «molta intensitat».

La consellera va assegurar que amb els 900 MEUR més de pressupost es podran consolidar aspectes ja engegats. Amb aquest increment es donarà el segon pressupost «més alt de la història».