Denuncien una festa de Cap d'Any sense llicència a l'aeròdrom de la Cerdanya

La patronal estatal Spain Nightlife ha denunciat una festa de Cap d'Any sense llicència que es vol celebrar a l'aeròdrom de la Cerdanya i que porta ja 800 entrades venudes. La denúncia es va interposar el passat 13 de desembre. Qui va portar el cas davant la Generalitat és la Federació Catalana d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), una associació adherida a la patronal estatal Spain Nightlife.

A la denúncia, la Fecasarm criticava que, a part de no tenir llicència municipal, la festa arribava a vendre entrades online «a través de canals d'intercanvi de diners entre particulars». A més, la federació subratllava que els organitzadors de la Poch Fest -amb aquest nom es publicitava l'esdeveniment a les xarxes - feien servir «reclams il·legals» a les xarxes socials –dient que hi hauria «barra lliure»- i feia enquestes demanant als assistents si preferien beure ginebra o vodka.

Segons informa la Fecasarm, després de rebre la denúncia, la subdirecció general d'Espectacles de la Generalitat va donar «instruccions oportunes» perquè s'investigués si la festa tenia o no llicència. «A dia d'avui, però, no ens consta que en disposi» diu l'associació en un comunicat. I això, després que la Poch Fest ja hagi venut «més de 800 entrades», cosa que, com precisa la Fecasarm, no es pot fer fins a tenir el permís. Davant d'això, Spain Nightlife afirma que «seguirà molt de prop» el cas i que, si finalment l'ajuntament concedeix el permís, s'assegurarà que la Poch Fest compleixi la normativa vigent. I en aquest punt, la patronal de l'oci nocturn recorda que la festa ha de presentar «obligatòriament» un pla d'autoprotecció, que la Generalitat ha d'avalar.

«Spain Nightlife no es pot permetre el luxe que, durant la nit més important per al sector, passi qualsevol desgràcia; encara tenim a la retina el cas del Madrid Arena», subratlla la patronal estatal al comunicat. «Serem contundents davant aquelles celebracions que no compleixin amb la normativa, ja que si hi ha qualsevol problema, encara que sigui per part de qui no té autorització, la responsabilitat recaurà damunt nostre», assegura el secretari general d'Spain Nightlife, Joaquim Boadas (en referència a les conseqüències que repercutirien sobre l'oci nocturn).



Més de 500 milions d'euros

La patronal estatal de l'oci nocturn calcula que durant la nit de Cap d'Any el sector facturarà més de 500 milions d'euros. Seran els que ingressin els 75.000 establiments que hi ha repartits arreu de la geografia estatal (sense comptar hotels ni restaurants). A més, Spain Nightlife diu que, encara que sigui tan sols per una nit, el sector contractarà més de 15.000 persones. «És la nit que mourà més gent de tot l'any».