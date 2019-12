Un ferit en un accident de trànsit múltiple a Llambilles

Un accident de trànsit múltiple a Llambilles va causar un ferit ahir i va generar cues a la C-65. Segons el Servei Català de Trànsit, es va tractar d'una col·lisió per encalç de tres vehicles.

El sinistre viari es va produir a l'altura del quilòmetre 24, en direcció a Girona, quan faltaven uns deu minuts per l'una del migdia. Després de l'accident, els Mossos d'Esquadra de Trànsit van procedir a donar pas alternatiu a la C-65, una via molt utilitzada per accedir tant a Girona com a la Costa Brava –en direcció contrària. A les dues del migdia, en aquesta carretera hi havia cues de fins a un quilòmetre de longitud.

El Sistema d'emergències mèdiques (SEM) hi va desplaçar diverses ambulàncies i va evacuar un ferit lleu a un centre sanitari.