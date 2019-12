La Policia Local de Llagostera alerta d'una estafa relacionada amb la revisió del gas

La Policia Local de Llagostera alerta d'una estafa de revisió de la caldera del gas. Una veïna de la localitat ha avisat el cos policial que li havia trucat un suposat comercial per concertar-hi una visita per fer-li la caldera.

Durant la telefonada, va explicar que se l'informava que feia cinc anys que tenia l'aparell i, per tant, necessitava la revisió. Una dada falsa, ja que la dona no feia ni un any i mig que havia concertat el gas i, en conseqüència, tenia la caldera. En veure aquesta situació, la víctima va alertar la seva companyia subministradora de gas i va poder certificar que es tractava d'una estafa.

Arran d'aquests fets, la Policia Local de Llagostera ha informat a través de diversos canals que no s'ha de «picar» en aquests casos. Ja que és l'empresa subministradora qui ha de concertar les visites amb antelació i que ja s'alerta als titulars. També recorda que si la gent té qualsevol dubte el que han de fer és trucar a la seva subministradora i, en cas d'engany, alertar la policia, tal com ha fet aquesta veïna del poble.