483 nens vulnerables de Girona rebran un regal de Reis de l'Arbre dels Somnis

Aquest Nadal, CaixaBank, en col·laboració amb l'Obra Social La Caixa a través del seu programa CaixaProinfància, ha plantat de nou l'Arbre dels Somnis a les seves oficines. És un projecte que pretén aconseguir que es compleixin petites il·lusions de prop de 25.000 nens i nenes en risc de pobresa o exclusió social.

A la província de Girona, 483 nens i nenes podran beneficiar-se d'aquesta iniciativa, en la qual participen 26 oficines, situades als municipis de: Girona, la Bisbal d'Empordà, l'Escala, Torroella de Montgrí, Olot, Sarrià de Ter, Banyoles, Salt, Figueres, Roses, Platja d'Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Lloret de Mar, Vidreres i Breda. A Girona ciutat hi participen quatre oficines.

En cada una d'aquestes oficines hi ha un Arbre dels Somnis amb els desitjos per a aquest Nadal dels 483 nens i nenes que han fet arribar una carta a través d'entitats socials, la majoria d'elles, col·laboradores del programa CaixaProInfància. En el cas de Girona, es tracta d'entitats arrelades al territori com Càritas, Creu Roja, Esplai Garbuix, Casal dels Infants de Girona, Suara, Fundació Heka, Ksameu, Salesians de Girona i Centre Sant Narcís.

L'any passat, aquesta iniciativa va arribar a 21.000 nens i es va valorar de manera molt positiva per part de La Caixa, i per això s'han incrementat gairebé en un 20% els menors que podran rebre el seu regal nadalenc.

A Catalunya, l'Unicef calcula que un 28,6% dels infants està en risc de pobresa, i que, en el cas de les llars monoparentals, el percentatge augmenta fins al 40%, segons informa La Caixa.