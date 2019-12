Cinc lladres encasten un tot terreny en un banc a Riudellots i s'emporten diners

Uns lladres van encastar ahir un tot terreny contra un banc de Riudellots de la Selva i hi van aconseguir robar. El 112 va rebre l'avís de matinada d'un testimoni que informava que acabaven de destrossar l'accés de l'oficina de la Caixa de la població, que es troba a l'avinguda dels Països Catalans.

El vehicle dels delinqüents va arribar a entrar a l'oficina i va ocasionar destrosses. Del tot terreny en van baixar cinc homes que van anar a la recerca de diners. No ha transcendit la quantitat econòmica sostreta però, en aquest cas, van poder consumar el robatori.

Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per aquest nou encastament a les comarques de Girona i en busquen els responsables. Aquesta setmana s'han conegut dos casos més de robatoris d'aquestes característiques que han acabat essent consumats i un tercer que no va fructificar.

La policia sospita que podria ser una banda de lladres que es dedica a aquest tipus de robatoris i que ha comès diversos cops a la demarcació des del mes de novembre. De moment, no hi ha hagut detinguts pels fets. Els Mossos creuen que aquests lladres es mouen en vehicles robats. En aquest últim cas de Riudellots, és una de les línies d'investigació que tenen sobre la taula.

La policia es va desplaçar de matinada fins a Riudellots en conèixer el robatori i va intentar localitzar el vehicle protagonista del robatori bancari, però no va ser possible. També van estar buscant vestigis a la sucursal de Riudellots que els conduissin als lladres. El banc compta amb càmeres de videovigilància, fet que podria ajudar la policia.

El robatori es va produir al voltant de les dues de la matinada, ja que testimonis de la zona van sentir un fort cop produït per l'encastament del tot terreny i van alertar-ne la policia. Els lladres van tenir temps, però, d'emportar-se diversos dispensadors de bitllets i fugir després d'ocasionar nombroses destrosses a l'interior del banc. Van tirar a terra diversos ordinadors i van arrencar cables del sostres.

Durant el matí d'ahir, empleats de seguretat privada van custodiar el banc mentre operaris intentaven tornar a col·locar un nou accés al banc i eliminaven les restes de les destrosses ocasionades pel robatori.

Les sostraccions amb encastaments de vehicles estan complicant la feina de la policia durant les últimes setmanes d'aquest any. Aquesta setmana han transcendit quatre robatoris -sumant el de Riudellots- d'aquestes característiques. Un d'ells es va quedar en temptativa. El primer va tenir lloc el dilluns a Vilablareix. Uns lladres van estampar un vehicle contra la porta d'una empresa del polígon de la població i van robar la recaptació. Els lladres van entrar a la nau, que també és botiga, i tot i disparar-se l'alarma en pocs minuts van aconseguir sostreure els diners de la caixa.

El dia de Nadal, uns encaputxats van robar a l'estanc de Fogars de la Selva amb el mateix sistema. Van actuar de nit, van encastar el vehicle contra la porta i van emportar-se caixes de tabac. La mateixa nit, van intentar fer un robatori d'aquestes característiques a la benzinera de Cervià de Ter però no van poder-se emportar res.

El mes de novembre també hi va haver dos casos més. Un d'ells, però, no es va arribar a consumar. Va tenir lloc el dia 4 de novembre, de matinada, a la botiga d'electrodomèstics Media Markt de Girona. Van agafar un vehicle i el van fer xocar contra tota la vidriera, la van trencar però no van aconseguir cap botí. Van fugir en un vehicle robat.

En canvi, la nit del 28 de novembre, uns lladres van encastar un vehicle a l'estanc de Llambilles, ubicat a peu de la C-65. Aquí els lladres van entrar al local i, tot i l'alarma, van tenir temps d'arrencar la caixa forta, carregar-la al vehicle i fugir.