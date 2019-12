Unes 400 dones de la Bisbal canten contra la violència masclista

Unes 400 dones es van reunir ahir a la Bisbal d'Empordà per representar la performance feminista Un violador al teu camí. L'acte, organitzat pel col·lectiu feminista Grup de Dones de la Bisbal, va voler posar de manifest «la violència masclista del patriarcat» i mostrar la seva solidaritat amb les dones xilenes, lloc d'origen de la cançó.

L'organització va citar les interessades a participar a les 11 del matí a la plaça del Castell de la capital baix-empordanesa per assajar la coreografia i la cançó. També es demanava que es portés un mocador negre per tapar-se els ulls, tal com se sol fer la representació. Marta Pla va ser l'encarregada d'explicar els passos i dirigir la coreografia i Xènia Gasull qui marcava els temps amb el timbal.

El tema de la performance va ser la cançó internacional de protesta feminista Un violador al teu camí, la traducció en català de la cançó original xilena Un violador en tu camino.

El col·lectiu Grup de Dones de la Bisbal es va mostrar molt content a les xarxes socials per l'èxit de participació de la convocatòria, que va omplir de gom a gom la plaça per mostrar una vegada més que el feminisme té molta força.

A Catalunya ja són forces les ciutats on s'ha dut a terme la representació del tema Un violador al teu camí. A més de Barcelona, s'hi han sumat ciutats com Vic, Tremp, Sabadell o Manresa, fortament afectada per agressions masclistes aquest últims mesos.

Sant Hilari Sacalm també ha anunciat la representació de la performance, prevista per al diumenge 19 de gener a la plaça Dr. Gravalosa a les 12 del migdia. L'acte està organitzat per l'Ajuntament, amb la col·laboració de l'Associació de Dones La Violeta, l'Associació Gossosk9, Esquerra Republicana i Junts per Sant Hilari i forma part dels actes que s'organitzen cada mes en rebuig de la violència masclista.

Amb aquests actes, es pretén fer més visible «aquesta xacra tan present a la nostra societat i contribuir així a la sensibilització i conscienciació dels hilariencs i les hilarienques», així com solidaritzar-se amb les dones xilenes.



Un himne feminista

La performance urbana Un violador en tu camino va ser representada per primera vegada pel col·lectiu Las Tesis, el passat 18 de novembre, com a protesta per les violacions als drets de les dones per part de l'Estat i la justícia. El 25 de novembre, dins dels actes del dia contra la violència masclista, 2.000 dones van tornar a representar la cançó, i el vídeo es va convertir ràpidament en un fenomen viral.

La representació consisteix en una performance al carrer, on un grup de dones, de totes les edats, col·locades en files i amb els ulls tapats amb una vena negra, canten la cançó mentre interpreten una senzilla però efectiva coreografia seguint el ritme d'un tambor.

La lletra de la cançó, escrita per Las Tesis, és en contra del patriarcat, i posa de manifest les principals formes de violència envers les dones: violacions, assetjament, assassinats, desaparicions, així com la falta de justícia i la culpabilització de la víctima, amb frases com «I la culpa no era meva, ni d'on estava ni com vestia», i acusa directament la societat i els poders judicials, que no actuen per evitar-ho.

En poc temps, la cançó s'ha convertit en un himne feminista, traduït a diferents llengües del món i representat a les principals capitals i ciutats.