Alternatives de consum per gaudir d'unes festes sostenibles

Durant el 2019 el moviment ecologista ha arribat a un dels seus moments més àlgids. En un context com aquest, és el moment per introduir canvis en la nostra forma de consumir, i Nadal és una època en què el consumisme arriba als seus punts més elevats. Les famílies es gasten durant les festes una mitjana de 1.000 euros entre menjar, begudes i regals, segons dades de la Generalitat, i l'aposta per un consum responsable és clau per reduir els residus. El portal Jove.cat de la Generalitat recull al seu web algunes propostes, com embolcallar els regals amb paper reciclat de diari o amb tela, comprar el menjar just per als àpats, cuinar a partir de productes locals i frescos i centrar-se més en la qualitat que la quantitat, guarnir la casa amb arbres i arbustos locals, que no siguin avets, no utilitzar molsa al pessebre o regular la calefacció a una temperatura adequada.

També pel que fa als regals, existeix un mercat alternatiu per a aquells que no volen participar del circuit més consumista, ofert per empreses i ONGs que aposten pel comerç ecològic, a més de just, és a dir, que ofereixi condicions de treball dignes. La Fundació Pere Tarrés aposta, en el seu Decàleg per gaudir d'un Nadal més responsable i sostenible, per optar per les compres de proximitat i productes de comerç just a través dels establiments que es poden trobar navegant pel mapa d'economia solidària del portal Pam a pam, «que ofereix fins a quinze criteris relacionats amb les condicions laborals dels treballadors o les característiques de sostenibilitat» i que recull nombrosos comerços per anar a comprar arreu de les comarques gironines.

Entre elles hi ha Intermón Oxfam, que treballa a partir del comerç just amb els països en desenvolupament. «L'objectiu és que es respectin els drets dels treballadors i el medi ambient mantenint relacions comercials duradores i en condicions dignes, amb una retribució equànime per incidir directament sobre la pobresa», explica el responsable de botigues d'aquesta ONG, Juanjo Martínez. Intermón Oxfam ven cosmètica i productes de moda i llar, que tenen molta sortida per Nadal, a més d'alimentació. «Són regals funcionals i per utilitzar, que permet que puguis utilitzar-los al moment mateix de comprar-los», conclou Martínez.



Bosses reutilitzables a Celrà

El municipi de Celrà també ha volgut apostar aquestes festes per reduir els residus. La campanya A Celrà ho fem bé! promou durant aquestes festes la utilització de bosses reutilitzables per reduir el consum de plàstics d'un sol ús durant Nadal. La iniciativa, que va començar el passat 20 de desembre i s'estendrà fins al 15 de gener, reparteix, a través dels comerços de la localitat, bosses reutilitzables per portar-hi fruita, llegums secs, fruits secs o qualsevol producte a granel.

La bossa, feta amb una tela forta i resistent, ha estat dissanyada per aguantar fins a 3 quilos però és alhora lleugera. La seva tela de malla deixa respirar el producte i veure el tipus de producte que es compra. Es pot posar a la rentadora i té una llarga vida, però quan es faci malbé és 100% reciclable i només cal posar-la al contenidor groc. Les bosses han estat produïdes a Europa i el fabricant dona un 10% del seu benefici a Rezero, Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable.

La campanya, que és fruit de la cooperació entre l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Celrà, també inclou un concurs de fotografia amb un premi d'un val de 100 ? per gastar als establiments que participen de la iniciativa. Totes les persones que hi vulguin participar hauran de penjar, entre el 20 de desembre i el 15 de gener, a Facebook, Twitter o Instagram, una foto utilitzant la bossa regalada acompanyada del hashtag #ACelràHoFemBé.