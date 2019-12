Un any marcat pels disturbis a Girona arran de la sentència de l'1-O i els parricidis de Salitja i Girona

Els disturbis i enfrontaments a Girona ciutat arran de la sentència de l'1-O i els parricidis de Salitja i Banyoles han marcat l'actualitat informativa d'aquest 2019 a les comarques gironines. Els manifestants cremen contenidors i s'enfronten obertament a la policia, dins una espiral de protestes que també arriba a bloquejar la frontera. Una filla mata la mare a Banyoles i dues nenes de 5 i 6 anys apareixen mortes en una casa de Salitja. Les municipals porten un nou quadripartit a Figueres, encapçalat per la republicana Agnès Lladó. Ryanair tiba la corda i l'amenaça de la companyia de tancar la base a Girona acaba amb una investigació per part de Treball. Els aiguats seguen vides a Platja d'Aro i Sils. Urbanisme frena la construcció de 15.000 nous habitatges a la Costa Brava.

16 de gener

La Policia Nacional deté setze persones, entre elles els alcaldes de la CUP de Verges i Celrà, per suposadament haver participat al tall de l'AVE a Girona durant el primer aniversari de l'1-O. El jutjat tanca la investigació i al novembre l'Audiència avala enviar a judici disset activistes, també els alcaldes, per desordres públics i danys a la circulació ferroviària. En paral·lel, la fiscalia demana 5 anys de presó per a un activista per despenjar la bandera espanyola de Generalitat durant les protestes de la jornada.

10 d'abril

El fabricant de motos Torrot-Gas Gas entra un ERO per extingir 24 contractes a la fàbrica de Salt. L'expedient s'acorda, però no s'arriba a aplicar. I al juny, l'empresa n'entra un altre –aquest cop, temporal- que afecta el 100% de la plantilla. Al setembre, el gegant austríac KTM entra a l'accionariat de la companyia i garanteix la viabilitat de la planta.

15 de juny

Canvi de color polític a Figueres. ERC, el PSC, Canviem i Guanyem s'alien per fer fora Jordi Masquef (JxCat) de l'alcaldia. La republicana Agnès Lladó es converteix en la nova alcaldessa. A Girona, Marta Madrenas (JxCat) ostenta de nou la vara, encapçalant un mandat en minoria amb tan sols nou dels 27 regidors que té el ple. A Santa Coloma de Farners, la protesta ciutadana obliga JxCat a fer-se enrere, trencar l'acord de govern amb el PSC i, en una jornada maratoniana, lligar-ne un de nou amb ERC.

25 de juny

La trajectòria d'El Celler de Can Roca dins l'aclamat rànquing britànic que escull els 50 millors restaurants del món el projecta a l'Olimp de la cuina. El Celler entra dins el selecte grup 'The best of the best' ('El millor del millor') que s'inaugura aquest 2019. El restaurant dels germans Roca, també tres estrelles Michelin, passa a formar part d'aquest nou estadi del Hollywood culinari.

17 de juliol

Foment inaugura el tram desdoblat de 3,3 quilòmetres de l'N-II entre Orriols i Vilademuls. L'obra s'ha arribat a allargar una dècada, comptant-hi tant els retards com l'aturada de sis anys arran de la retallada en infraestructures aplicada pel ministre socialista José Blanco.

23 d'agost

Ryanair anuncia que tanca la base a l'aeroport de Girona en el marc d'un ERO que també afecta les illes Canàries. L'aerolínia de baix cost irlandesa acaba fent-se enrere, però a costa de modificar els contractes a la plantilla i amenaçar els treballadors amb acomiadar-los si no accepten les seves condicions. La Generalitat i l'Estat investiguen, a través de les inspeccions de Treball, que no hagi comès frau de llei. De moment, Inspecció ha enviat un advertiment a l'empresa on alerta que les noves condicions de la plantilla incompleixen la normativa i l'avisa que pot enfrontar-se a importants sancions.

21 de setembre

Un home mor ofegat en un soterrani de Platja d'Aro, on dormia, durant un temporal que va deixar acumulacions de gairebé 100 litres d'aigua per metre quadrat en diversos punts de la demarcació. El 7 de desembre, els serveis d'emergències troben el cos d'un jove dins la sèquia de Sils. Durant la llevantada, l'aigua va arrossegar el seu tot terreny. El 22 de desembre mor un pescador a Sant Feliu de Guíxols després de caure a l'aigua des d'unes roques pel fort vent.

18 d'octubre

Quarta nit de disturbis a Girona en una setmana marcada per les protestes contra la sentència de l'1-O. Els manifestants cremen contenidors i s'enfronten obertament amb la policia, que respon disparant projectils de foam, pilotes de goma i gasos lacrimògens. Per primer any, l'Ajuntament suspèn les barraques i els concerts de Fires. L'11 de novembre, el Tsunami Democràtic bloqueja la frontera i talla l'AP-7. L'endemà, quan la policia francesa i els Mossos desallotgen els manifestants, la protesta es trasllada a Salt.

2 de desembre

La comissió d'Urbanisme aprova inicialment el nou pla director de protecció de la Costa Brava. Al gener, la Generalitat va tirar endavant una moratòria que aturava l'atorgament de noves llicències per construir a primera línia de mar mentre revisava 202 sectors pendents de desenvolupar. Dels 30.843 habitatges potencials al litoral gironí, el nou pla n'impedeix la construcció de 15.037, quasi la meitat. La plataforma ecologista SOS Costa Brava creu que el pla es queda "curt" i critica especialment que no aturi la urbanització de Sa Guarda de Cadaqués i que no actuï a Palafrugell, Platja d'Aro, Calonge i Sant Antoni, Palamós i Castelló d'Empúries.

13 de desembre

El pare de dues nenes de 5 i 6 anys de Salitja, Vilobí d'Onyar (Selva), troba el cos de les petites a casa amb signes evidents de violència. Poca estona després, la mare de les menors es fa atropellar per un camió a l'AP-7 a Salt. Els Mossos d'Esquadra obren una investigació. Tot apunta que la mare ha matat les nenes amb una aixada localitzada a l'escena del crim. La dona mor hores després a l'hospital. Dies després, el 30 de desembre, una dona de Girona va ofegar la seva filla de 10 anys a la banyera de casa seva. Al gener, hi ha un altre parricidi a la demarcació. Una menor de 17 anys mata la seva mare a ganivetades a Banyoles. Al juliol la condemnen a 8 anys d'internament terapèutic en règim tancat per assassinat. A l'abril, un Policia Nacional mata la seva parella a trets a Olot fent servir l'arma reglamentària.

