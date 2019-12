La demanda de distintius ambientals per anar a Barcelona creix als tallers gironins

Els tallers de les comarques gironines han vist com durant aquest mes de desembre s'han disparat les sol·licituds de distintius ambientals per a vehicles que volen poder entrar a Barcelona. A partir de la nova regulació a la capital catalana, s'han multiplicat els conductors de la demarcació que demanen aquesta certificació, també a través dels tallers.

A partir de l'1 de gener, els vehicles més contaminants no podran circular per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona. Les restriccions afecten una àrea de 95 quilòmetres quadrats de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i part dels municipis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. La ronda de Dalt i la ronda Litoral estaran lliures de restriccions de circulació, és a dir, els vehicles contaminants podran circular-hi. El que no podran fer és agafar una sortida i moure's pels carrers de la ciutat que estan inclosos dins la ZBE. A les comarques gironines, encara cap ajuntament ha acordat restriccions a la circulació de vehicles més contaminants però els tallers de la demarcació han notat un increment de les sol·licituds per aconseguir el distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT) que classifica els vehicles en funció de la seva eficiència energètica i l'impacte ambiental que generen.

La patronal CORVE, a través d'un acord de la confederació espanyola (CETRAA) amb la DGT, té dissenyada una plataforma per emetre aquests distintius. L'usuari el pot demanar a través del seu taller o directament a l'associació. Per emetre un distintiu, l'interessat ha de signar una sol·licitud, identificar-se com a titular o apoderat del vehicle i aportar una fotocòpia del permís de circulació. Al llarg de l'any, han emès un total de 341 distintius. La majoria, però, han estat expedits durant el mes de desembre. Segons dades de la patronal CORVE, en només un mes n'han emès 132.

El president de la patronal, Jordi Solà, ha subratllat que al final de l'any han notat una «demanda molt gran» sobretot com a conseqüència de la implantació de les restriccions a l'àrea metropolitana de Barcelona. «A nivell gironí ho veiem encara com una cosa llunyana, però hi ha molts usuaris que ens els venen a demanar per tenir-lo per si els cal anar algun dia a Barcelona», ha destacat Solà.

En paral·lel, i a l'espera de com s'acaben aplicant a altres punts del país l'obligació de reduir les emissions de CO2, Solà assenyala que a la demarcació ha augmentat l'interès per vehicles híbrids, elèctrics o GLP. «Fins ara hi ha una mica de desconcert i qui es vol canviar el vehicle està a l'expectativa per veure cap on tiren les coses», ha afirmat. Per això, considera que serà clau la formació de govern a Madrid perquè els administracions adoptin «una línia a seguir». «Quan això passi, està clar que serà un revulsiu per a la venda de vehicles el 2020», ha conclòs.



Barcelona prova la ZBE

El veto de Barcelona als vehicles més contaminants es posarà a prova a partir del proper 1 de gener. Durant 13 hores al dia, de 7 del matí a 8 del vespre de dilluns a divendres, els els vehicles sense distintius ambientals no podran circular per la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Durant la nit, caps de setmana i festius, la circulació a la ciutat no estarà restringida en cap cas. A l'espera dels resultats tan bon punt entri en vigor la mesura, l'Ajuntament calcula reduir la circulació diària en 50.000 vehicles. El consistori estima que un any després que s'aixequi la moratòria a camions, furgonetes i autocars es reduiran en un 15% les emissions de NOx (òxids de nitrogen) i un 6% les de CO2.

Aquells vehicles que se saltin la normativa hauran de fer front a sancions d'entre 100 i 500 euros -o més en cas de reincidència- però això no passarà fins a l'abril, ja que hi haurà un període d'adaptació de tres mesos. El control del compliment de les noves restriccions es farà bàsicament via un sistema de lectura de matrícules gràcies a desenes de punts de videovigilància instal·lats a la ciutat, la plataforma tecnològica de l'Ajuntament amb mitjans automàtics i els controls que ja té establerts la Guàrdia Urbana.

La mesura discriminarà en funció de la classificació ambiental dels vehicles establerta per la Direcció General de Trànsit (DGT), és a dir, segons el seu potencial contaminant. Hi ha quatre etiquetes: B (etiqueta groga), C (etiqueta verda), Eco (etiqueta verda i blava) i Zero emissions per als vehicles elèctrics o híbrids (etiqueta blava). Els vehicles que no compleixen uns requisits ambientals considerats mínims no tenen dret a cap etiqueta de la DGT i són els que no podran circular per la ZBE en els horaris fixats a partir del pròxim dimecres.Són majoritàriament cotxes de benzina anteriors a Euro 3 (matriculats abans del 2000), turismes dièsel anteriors a Euro 4 (matriculats abans del 2006) i motos o ciclomotors classificats com a Euro1. També entraran en aquesta categoria els vehicles històrics.

Les furgonetes, els camions i els autocars i autobusos disposaran d'un any de moratòria, encara que no tinguin el distintiu ambiental de la DGT. L'Ajuntament espera que en aquest període les empreses renovin les seves flotes, ja que a partir del gener del 2021 estaran sotmesos a les mateixes restriccions que els cotxes i les motos contaminants.

Amb relació a l'alternativa al vehicle, un estudi del RACC calcula que amb l'entrada en vigor de la ZBE unes 9.000 persones s'afegiran en hora punta a una xarxa de transport públic «al límit de la seva capacitat». L'entitat alerta que cinc línies de Rodalies (R1, R2, R2sud, R3 i R4) i la línia de Terrassa d'FGC ja superen el 100% d'ocupació entre les 07.30 h i les 09.30 h del matí i posa en dubte que puguin fer front a aquest significatiu augment d'usuaris.