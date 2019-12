La Diputació assessorarà els municipis en matèria d'habitatge

La Diputació de Girona ha aprovat un Pla de Serveis en matèria d'Habitatge que té com a objectiu regular la prestació d'assessorament i suport als municipis en aquest àmbit. A través del pla, les administracions locals podran tenir accés a documentació específica sobre normativa local en matèries com l'habitatge buit, ocupacions irregulars o habitatges d'ús turístic, a més d'un pla de formació tècnica adreçada als treballadors públics i els càrrecs electes on es mostraran diferents experiències i eines sobre les accions que es poden dur a terme en aquest àmbit a escala local. A més, tindran a la seva disposició un recull de models de documents actualitzats per facilitar-los la gestió de l'habitatge.

D'altra banda, es durà a terme un servei d'intermediació dirigit directament a la ciutadania per tal d'atendre persones en situació d'emergència habitacional, és a dir, que tinguin problemes de pagament de l'habitatge principal, tant si tenen alguna problemàtica relacionada amb els deutes o es troben en situació de perdre la seva primera residència. Per a aquest propòsit, els ens locals que s'adhereixin al pla hauran d'acollir a les seves instal·lacions el Servei d'Intermediació.



Adreçat a localitats petites

Tots els serveis recollits en el pla, que es prestaran de forma gratuïta, estan concebuts per assegurar l'accés de tota la població als serveis mínims municipals de la forma més eficaç i econòmica i estan destinats, sobretot, a ens locals de pobles petits que, per la seva dimensió o manca de recursos, no puguin exercir plenament les competències urbanístiques que els corresponen. És per això que en els criteris de priorització, en cas de no poder atendre totes les sol·licituds, es tindrà en compte la població del municipi i la gravetat i viabilitat tècnica de la proposta. Tot i això, podran presentar la sol·licitud tots els consistoris de les comarques gironines.