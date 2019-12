El Pessebre Vivent de Sant Feliu de Guíxols combina innovació i tradició

Sant Feliu de Guíxols va acollir el passat divendres el Pessebre Vivent. A les 7 de la tarda els jardins del Monestir van obrir les portesper presentar el Pessebre Vivent, organitzat per l'Ajuntament de la ciutat amb la col·laboració de l'Agrupació Teatral Benet Escriba i l'Associació de Festes Ganxones. Des del primer minut ja hi havia una llarga cua de persones impacients per veure què havien preparat. I és que enguany l'objectiu era fer un pessebre teatralitzat on tots i cadascun dels participants poguessin interactuar. Uns 80 voluntaris van aconseguir escenificar 13 escenes del pessebre al voltant dels racons més especials dels jardins.

Gràcies a la col·laboració d'alguns comerços del poble, només d'arribar, els visitants es van trobar amb un mercat medieval on es mostraven productes de l'època i podien tastar una tassa de brou. A partir d'aquí va començar el recorregut per les diferents escenes del pessebre. Pel camí, els visitants es van anar trobant amb paradetes de menjar i beure, primer de botifarra i després un got de vi. D'aquesta manera es combinava la innovació de les escenes amb la tradició del pessebre de tota la vida. Una altra de les novetats d'enguany va ser la incorporació de tres photocalls on, al final del recorregut, els visitants es podien fotografiar.

L'organització es mostra molt contenta de la feina feta i asseguren que l'objectiu és que el Pessebre Vivent vagi creixent amb els anys, que cada vegada s'hi sumi més gent i així transmetre l'esperit nadalenc tot passant una estona agradable.