L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols organitza una festa popular oberta a tothom i gratuïta per a la nit de Cap d'Any, després del raïm. Serà un concert del grup empordanès de versions The Covers Band, a l'envelat del Guíxols Arena, que compta amb una carpa climatitzada. La revetlla culminarà amb una sessió del PD Ivanote. The Covers Band és una banda formada el 2007 per músics que ja tenien experiència d'anteriors grups.