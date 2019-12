Entren a la benzinera de Sant Jordi Desvalls però no hi troben diners i marxen amb les mans buides

Quatre individus encaputxats van entrar a robar a la benzinera de Sant Jordi Desvalls la nit d'aquest divendres però no es van emportar res perquè no hi havia diners.

Segons van informar els Mossos, les càmeres de vigilància van enregistrar com quatre individus amb la caputxa posada van forçar els tres panys de la porta per entrar a l'establiment i van fer saltar l'alarma. Van buscar i remenar a l'interior del local però van marxar amb les mans buides, ja que a la nit les benzineres no deixen diners en metàl·lic.

Els fets van passar a la una de la matinada, durant la nit entre divendres i dissabte. S'ha obert una investigació però encara no s'ha efectuat cap detenció. Segons van detallar els Mossos, es tracta del primer cas que entren en una benzinera de la zona i no s'ha registrat cap antecedent d'aquest tipus. Tot i així, sí que ja s'han patit robatoris en domicilis unifamiliars d'aquest municipi, com el del passat 25 de novembre a quarts de vuit del vespre a casa d'una dona gran de 91 anys, que va morir un mes més tard de l'assalt, el 22 de desembre, a l'Hospital Sociosanitari Mutuam, a Girona. Havia estat ingressada a l'hospital Trueta prèviament per tractar-li les contusions. Un jove havia accedit per la finestra al seu domicili amb l'objectiu d'aconseguir un botí de diners i joies. El delinqüent va donar-li un cop de puny i la va empènyer, cosa que la va fer caure a terra. Després de regirar les estances de la casa i totes les pertinences personals, va fugir del lloc. La dona va poder alertar a través del sistema de teleassistència de Dipsalut informant que tenia problemes i els serveis d'emergència es van mobilitzar.

Els Mossos van detenir un jove l'1 de desembre com a presumpte autor del robatori amb violència i intimidació.