Consulta el nombre d'habitants de tots els municipis de Girona

Les comarques gironines tenen més habitants que mai. Segons la darrera actualització del padró, a principis de 2019, hi havia a Girona 771.044 habitants. Respecte l'any anterior, el nombre d'empadronats va créixer en dos de cada tres municipis gironins. Només en 65 dels 221 pobles de la província s'ha registrat un descens de població. En el darrer any, les comarques gironines han guanyat 9.097 habitants, el que suposa un increment de l'1,52%. Es tracta de la segona pujada (en percentatge) més alta de totes les províncies espanyoles, només per darrera de Tarragona.

Girona, Lloret, Olot i Salt són els municipis gironins que més població han guanyat en el darrer any. Consulta en aquesta taula, el nombre d'habitants de tots els municipis, i la seva evolució anual.