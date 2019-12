Des d'un circuit per a bicis fins a ajudes contra la pobresa energètica, els 10 projectes de Sant Gregori

Un circuit de terra per a bicicletes tot terreny, ajudes per a famílies en situació de pobresa energètica o completar passos de vianants són algunes de les propostes candidates per als pressupostos participatius de Sant Gregori, que enguany compten amb una partida de 25.000 euros. Dels 10 projectes presentats, la meitat han estat proposats per ciutadans a títol personal, mentre que els altres cinc han sigut a iniciativa d'entitats.

Segons l'alcalde, Quim Roca, s'han acceptat totes les propostes presentades i entre gener i febrer es farà a la votació. Se sabrà la data passat Reis.

Seran els tercers pressupostos participatius que es fan al municipi. L'any passat, per exemple, els veïns van votar fer un nou parc infantil a Ginestar –ja acabat, per valor de 6.000 euros–, juntament amb la proposta d'il·luminar la Pineda, que ja està a punt de sortir a licitació per 13.835 euros. L'any que ve incrementaran la partida fins als 30.000 euros.

Els cinc projectes d'entitats

El Club Ciclista Sant Gregori-El Llémena ha proposat un circuit de terra per a bicicletes tot terreny, mentre que l'Associació de Famílies de l'Institut Vall de Llémena ha presentat la millora del pati del centre. L'AMPA de l'escola Agustí Gifre, per la seva banda, va fer les dues propostes de la reforma dels lavabos de l'escola i la creació d'una aula interactiva. El Club de Bàsquet Sant Gregori ha afegit la reforma del pavelló municipal.

Les altres propostes ciutadanes

Els veïns de Sant Gregori han proposat ajudes contra la situació de pobresa energètica, completar pas de vianants a l'avinguda de Girona amb carrer Montseny, arranjar el carrer Bruguera i Cal Baster i posar arbres al passeig de l'aparcament de la Pineda. A més, també han proposat un altre circuit ?aquest, asfaltat– per a patinets i bicicletes.