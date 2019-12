La Generalitat adjudica de nou les obres del vial de Medinyà a St. Jordi

La Generalitat ha adjudicat novament les obres de millora de la carretera Gi-633. Concretament es tracta del tram que uneix Medinyà i Sant Jordi Desvalls, i s'ha adjudicat a la unió temporal de dues empreses: Agustí i Masoliver, SA i Rubau Tarrés, SA, que faran aquests treballs per un import de 3.786.868,29 euros (sense IVA). Aquestes obres, que es van anunciar fa anys i es van adjudicar a l'estiu del 2018 a l'empresa Construccions Rubau, no es van realitzar, ja que, segons consta en l'acta de la mesa de contractació, «la formalització del contracte de l'obra es retarda en el temps donat que no disposàrem de l'acta d'ocupació dels terrenys necessaris per l'execució de l'obra a causa d'una possible modificació dels serveis afectats». En cristià, per motius aliens a l'adjudicatària, l'obra es va endarrerir i aquesta va decidir renunciar-hi, així ho va formalitzar el 19 de juliol del 2019.

Uns dies més tard, el 29 de juliol, la Generalitat comunica a les tres empreses que van quedar classificades després de Construccions Rubau, la petició de confirmar per escrit si mantenien les seves ofertes presentades en la licitació. Després d'aquest periple, la unió de les dues empreses Agustí i Masoliver, SA i Rubau Tarrés, SA, que va resultar quarta classificada en la licitació, és l'única que manté l'oferta, que rebaixa en més d'un milió el pressupost inicial de la licitació, que era de 5.047.821,69 euros (sense IVA). Posteriorment, el 17 de setembre del 2019, la Generalitat ratifica la viabilitat del contracte, que finalment es va formalitzar el passat 9 de desembre.



Les esperades obres

L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, va reconèixer que «desconeix» el motiu del retard, però va insistir que les obres de millora de la carretera que uneix Medinyà amb Sant Jordi Desvalls «fa anys que s'esperen»: «És una reivindicació de fa molts anys, tot i que toquen poc al poble».

Les obres tenen una durada prevista d'un any i sis mesos, i preveuen l'adequació de la via en un tram d'uns sis quilòmetres de distància. Inicialment havien de començar a la tardor del 2018. És una carretera que, en la major part del traçat, només té sis metres d'amplada sense vorals i que, a l'entrada de Cervià de Ter venint des de Medinyà, té un revolt amb un angle de noranta graus a tocar d'una casa. En aquest punt hi ha una de les parts més complexes de l'obra, una rotonda de grans dimensions per regular l'accés al poble i allunyar el trànsit d'aquesta casa. També s'eixamplarà la carretera, que passarà a tenir nou metres (3,5 per carril i vorals d'un metre a banda i banda).