Olot vol conèixer les preferències dels veïns sobre les bicicletes

L'Ajuntament d'Olot consultarà els veïns sobres els seus hàbits i formes d'ús de la bicicleta. La consulta tindrà lloc durant el primer semestre del 2020 i servirà per la futura definició de la xarxa de carrils bici de la ciutat. «L'objectiu és saber quines coses són les que motiven i quines són les que desmotiven a l'hora d'anar amb bicicleta», assenyalen des del consistori. De moment, pendents de l'enquesta, al llarg del 2019 l'Ajuntament d'Olot no preveu cap inversió en carrils bici. Ho va explicar el regidor de Mobilitat, Jordi Güell, en l'aprovació local de l'estratègia catalana sobre la bicicleta feta l'últim ple. L'estratègia va ser aprovada amb els vots de tots els grups: JxCat, ERC, PSC i CUP.

Jordi Güell va definir l'estratègia catalana per a la bicicleta com una «guia molt coherent de com s'han de planificar les actuacions i les inversions». Segons ell, les accions en carrils bici han d'anar enfocades cap a un canvi de mobilitat més amable i sostenible. «Molt més sa i més amigable», va definir.

Va plantejar que l'estratègia es basa en la disposició d'infraestructures de mobilitat preparades per a la bicicleta, en la consideració d'aquest vehicle com un element de dinamització econòmica, de salut i de lleure i en el descobriment de mesures d'acompanyament per fer que l'ús de la bicicleta prosperi a la ciutat.

Va considerar que fer un procés participatiu sobre l'ús de la bicicleta que abasti tots els col·lectius és molt important «per saber què és el que motiva i desmotiva a l'hora d'utilitzar la bicicleta». Va plantejar que a vegades s'han fet grans infraestructures públiques que després no han estat utilitzades: «No ens podem permetre fer unes inversions a costa d'altres formes de mobilitat que no siguin compreses i que després suposin inversions municipals que no se'n tregui una rendibilitat social», va raonar Jordi Güell. Segons el regidor, el resultat del procés serà definir les actuacions destinades a convertir la bicicleta com un element present en el dia a dia.



«Actuar i menys música»

Això no obstant, els grups van posar matisos a la idea presentada per Jordi Güell. Adriana Roca, la portaveu de la CUP, va definir de vot de confiança el suport del seu grup. Més crític va ser Josep Guix del PSC, que va retreure l'existència d'un pla de mobilitat. « Tots ens estimem la natura i el que hem de fer és actuar i menys música», va apuntar.

Anna Barnadas (ERC) també va recordar l'existència d'un pla de mobilitat que, segons ella, «està desat en un calaix juntament amb el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES)». En aquest context, la regidora republicana va apuntar que el pla de mobilitat podria servir de base per a la creació de la futura xarxa de carrils bici.