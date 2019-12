Olot vol impedir el tancamemt d'una línia de P3 a l'Escola Malagrida

L'alcalde d'Olot, Josep Berga (JuntsxCat), i la regidora d'Educació, Mariona Camps (JuntsxCat), van afirmar en l'últim ple que faran les gestions que siguin possibles per impedir el tancament d'una línia de P3 a l'escola Malagrida.

El Departament d'Educació, fa unes setmanes, va anunciar a la regidora d'Ensenyament que la baixa natalitat l'obligava a tancar una línia de P3 a l'escola Malagrida. La normativa marca que cada aula hauria de tenir 25 alumnes i no hi arriben. A Olot, hi ha una oferta de 15 línies en escoles públiques i concertades.

En l'últim ple, Camps va explicar que la proposta de l'Ajuntament és mantenir la línia de P3 sobre la base de canviar la relació d'alumnes. És a dir, fer classes amb menys alumnes. Per la seva part, l'alcalde d'Olot, Josep Berga, va ratificar que l'Ajuntament intentarà convèncer el Departament d'Educació perquè mantingui la línia de P3.

Tant Berga com Camps van exposar els seus posicionaments després de les intervencions de l'oposició. «Nosaltres tan bon punt vam saber de la decisió del Departament, ens vam posar a treballar», va exposar Anna Barnadas (ERC). La regidora republicana va concretar que es va posar en contacte amb la conselleria d'Educació. Va explicar que hi ha temps per defensar la línia afectada i va demanar que tant l'alcalde com la regidora d'Educació es manifestessin contra el tancament de la línia.

Abans de Barnadas, havia parlat Lluís Riera (CUP). Riera va plantejar que en el conjunt de les escoles públiques d'Olot hi ha 12 vacants i que en les escoles concertades hi ha 26 vacants. «Això és més del doble, tot i ser menys centres i menys línies», va valorar.

El regidor de la CUP va posar en situació del fet que el Departament d'Educació treballa en un nou projecte de decret d'admissions. Es tracta de modificar el procés de preinscripció i matrícula en els centres sufragats amb fons públics per tal de dotar el règim d'admissió i escolarització d'alumnes d'una regulació actualitzada.

Riera va exposar que una de les novetats del decret serà incloure l'escola concertada en les planificacions d'ofertes. «Com és que l'Ajuntament d'Olot no es posiciona en defensa de l'escola pública i permet el tancament d'una línia de P3», va demanar. Va plantejar que al centre d'Olot hi ha una sola línia per a l'única escola pública i cinc línies per a les tres escoles concertades. El portaveu de la CUP va alertar sobre un transvasament d'alumnat de l'escola pública cap a la privada o la concertada. També va proposar baixar les ràtios d'alumnes per poder mantenir les actuals 15 línies.

La regidora d'Educació, Mariona Camps, va respondre que el tema de l'escolarització és potestat del Departament d'Educació. Va exposar que la zonificació es canvia quan hi ha una demanda d'unificació.



Una situació repetida

El 2017, el Departament d'Educació també va comunicar la seva intenció de tancar una línia de P3 a l'escola Malagrida d'Olot. El fet va provocar les queixes dels pares i les mares al ple de l'Ajuntament. Llavors, l'actual alcalde, Josep Berga, els va plantejar que fins al final de la preinscripció l'eliminació d'una línia no era definitiva.

Al final, a mitjan maig del 2018, les preinscripcions van convèncer el Departament d'Educació i va mantenir la línia amenaçada. Ara, la voluntat de l'Ajuntament és la mateixa, però la decisió final la tindrà el Departament d'Educació sobre la base de les preinscripcions.



Poca natalitat

Tot i que en nombre d'habitants Olot puja, la natalitat va a la baixa. El cens de la ciutat el 2019 va arribar als 35.289 habitants després d'una línia ascendent continuada.

Això no obstant, hi ha més defuncions que naixements. La baixa natalitat ha aparegut en diferents ocasions al ple com un motiu de preocupació pel fet que afecta directament les llars d'infants i les línies de preinfantil de les escoles.

L'altre tema de debat en els plens és la defensa de les escoles públiques per part de la CUP davant de l'oferta de les escoles concertades.