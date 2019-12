Palol de Revardit aprova el pla per rebre aigua de l'Estany de Banyoles

Palol de Revardit s'abastirà amb aigua de l'Estany de Banyoles per solucionar els problemes de subministrament que viu periòdicament. Per fer-ho efectiu, el consistori ha aprovat el projecte per connectar-se amb la xarxa d'Aigües de Banyoles tal com recull Ràdio Banyoles.

El projecte, que està valorat en 270.000 euros, connectarà l'aigua de l'Estany amb el veïnat de Can Padrés, als límits municipals de Camós. Serà des d'aquest punt que s'allargarà la connexió per fer-la arribar fins al nucli de Palol de Revardit i connectar-la amb el dipòsit municipal. Per tirar endavant el projecte, el consistori ha demanat una subvenció econòmica a l'Agència Catalana de l'Aigua per a poder realitzar la inversió, ja que la xifra del preu serà difícilment assolible completament pel municipi, de només 467 habitants. L'alcalde del municipi, Jordi Xargay, ha explicat a Ràdio Banyoles que confien que l'ACA en subvencioni una bona part i esperen que la resolució arribi abans del mes d'abril i, a partir d'aquí, poder executar la construcció de la nova xarxa durant el 2020.

Aquesta obra servirà per reforçar la xarxa de subministrament d'aigua del municipi, que fins ara es duia a terme a partir de pous que disposaven cada vegada de menys aigua, fet que causava restriccions a l'estiu. La solució d'abastir-se de l'Estany arriba després de diversos intents infructuosos de crear nous pous, a causa del fet que es trobaven que l'aigua estava contaminada, sobretot per nitrats.