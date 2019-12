Sant Julià de Ramis posa vuit càmeres de lectura de matrícules contra els robatoris

Una de les rotondes d'entrada al poble on es té previst instal·lar una de les càmeres.

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis posarà aquest 2020 vuit càmeres de videovigilància per lluitar contra els robatoris als domicilis unifamiliars i, segons va avançar l'alcalde, Marc Puigtió, a principis d'any es traurà a licitació el servei per un total de 80.000 euros, a 10.000 euros per càmera.

Se'n col·locaran dues als accessos de la urbanització del Golf Girona, una a la rotonda de les Comes, una altra a la rotonda d'entrada al veïnat de Montagut i una altra al veïnat de la Garriga. Les tres càmeres restants aniran instal·lades als accessos de Medinyà.

Es tracta d'un equipament de càmeres capaç de llegir les matrícules i que els Mossos d'Esquadra poden fer servir a les investigacions de robatoris per identificar els vehicles dels lladres.

Tot i així, la intenció, diu Puigtió, és que els Mossos puguin utilitzar aquestes càmeres per avançar-se als robatoris i no un cop ja estiguin comesos. «Estem a l'espera de firmar un conveni amb la Conselleria d'Interior perquè els Mossos puguin rebre avisos quan es detectin matrícules sospitoses», va explicar l'alcalde.

En aquest sentit, Puigtió va assenyalar que aquesta opció encara no es podrà portar a terme fins a mitjans de 2021, data en què es calcula que els Mossos ja estaran preparats. D'aquesta manera, Sant Julià de Ramis pretén plantar cara als robatoris que assetgen sobretot els domicilis unifamiliars del terme municipal.

Una empresa privada és qui s'encarrega d'emmagatzemar i gestionar les imatges, fins que els cossos de seguretat les necessiten.



Els vigilants no poden fer-ne ús

Sant Julià de Ramis no compta amb cap cos de policia local i això suposa una limitació a l'hora d'optimitzar l'ús d'aquest sistema, ja que només són els cossos de policia i els Mossos els qui tenen la potestat per veure directament les càmeres.

En canvi, el municipi sí que compta amb vigilants municipals, i és per això que Puigtió advoca per canviar les normes i permetre també als vigilants tenir l'accés a les imatges.

Es tracta d'una situació amb què també es troben altres poblacions, com ara Bescanó, que fa una setmana va anunciar també que posaria més càmeres de videovigilància com a eina dissuasòria i crearia un cos de vigilants municipals per tal de fer front als robatoris de bicis de gamma alta a trasters. Ja té càmeres posades als accessos de Montfullà i Mas Llunès que també detecten matrícules.