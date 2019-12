Territori ha de respondre 171 al·legacions al Pla Especial de l'Alta Garrotxa

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha de respondre 171 al·legacions abans de portar el Pla Especial de l'Alta Garrotxa al Govern. La xifra va ser donada pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en la reunió que va mantenir amb alcaldes de l'Alta Garrotxa i membres del Consell Comarcal de la Garrotxa fa pocs dies.

Entre les al·legacions n'hi ha dels ajuntaments de Beuda i Montagut i Oix, l'Associació de Propietaris de l'Alta Garrotxa, Unió de Pagesos, l'Associació de Naturalistes de la Garrotxa o el Consorci Forestal de Catalunya. Les al·legacions van ser presentades en un període que va començar pel febrer i va acabar a finals de setembre.

Durant set mesos, els tècnics del Consorci de l'Alta Garrotxa van organitzar assemblees i reunions amb propietaris de finques, ajuntaments, societats de caçadors i entitats excursionistes per explicar el pla.

La principal crítica al document va ser per a les zones de foment de la dinàmica natural. Es tracta d'àrees pensades per al lliure creixement de la natura per possibilitar que sigui observada. El fet que un 89% de l'Alta Garrotxa estigui formada per finques privades ha augmentat les al·legacions.

El Pla Especial de l'Alta Garrotxa es va iniciar el 2010 amb la intenció de substituir les normes de protecció establertes el 1990. Després de quedar aturat per causa de la crisi econòmica, van aconseguir reactivar-lo el 2018. El van aprovar de manera inicial el febrer del 2019 i ara està en l'últim tràmit abans de l'aprovació definitiva.