Un vehicle s'encasta en una estàtua a Olot després de xocar amb un altre

Un home va haver de ser traslladat ahir a l'hospital d'Olot en xocar contra una estàtua situada al polígon industrial Pla de Baix, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses, després d'haver patit un accident a la rotonda que creua amb l'avinguda Europa, al costat de l'Estadi Municipal.

Els fets van tenir lloc a les 9.22 h del matí, quan dos vehicles van patir un xoc a la rotonda del polígon Pla de Baix on es creuen la carretera de Sant Joan de les Abadesses, l'avinguda Europa i l'avinguda Països Catalans. Un vehicle que sortia del centre d'Olot circulava per la part interior de la rotonda quan va rebre un petit toc per part d'un segon turisme que s'incorporava a la rotonda. Fruit d'aquest impacte, el primer cotxe va sortir de la via i va xocar contra la part inferior d'una escultura situada en una illeta entre els dos sentits de la circulació de la carretra de Sant Joan de les Abadesses.

El conductor va quedar atrapat dins el vehicle. Fruit del xoc, la porta no es podia obrir, i va haver d'intervenir els Bombers, a més de la Policia Municipal, per poder excarcerar-lo. La víctima va ser traslladada a l'hospital amb un pronòstic a priori lleu, amb contusions i talls.

L'estàtua no va patir cap dany a causa dels fets. Es tracta de l'obra Al treball, de Joan Ferrés Curós, que està feta de bronze, pesa 1.600 quilos, està situada sobre una base de pedra clara, damunt d'un pedestal de pedra natural, i es va inaugurar el 8 de setembre del 1965. Es tracta d'un grup compost per una parella d'homes amb el tors al descobert. Un dels dos recolza la mà dreta en el mànec de la pala que té al davant i l'altre portà un cabàs de material. Són el símbol del món del treball erigit a l'entrada del polígon industrial.