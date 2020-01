Girona registra el rècord de temperatura mínima mitjana més càlida al desembre

El centre de Girona va registrar aquest passat desembre el rècord de temperatures mínimes mitjanes més càlides, segons dades del meteoròleg col·laborador del Diari de Girona Gerard Tauler. Durant el darrer mes del 2019, la mitjana de les temperatures mínimes va ser de 7,7ºC a l'observatori de Girona situat al carrer Emili Grahit. Aquesta mitjana supera la més alta registrada fins a dia d'avui, concretament el 1953, amb 7,3ºC. Es tracta d'una dada molt alta, tenint en compte que supera el triple de la mitjana climàtica des del 1884 al 2019, situada en 2,4ºC.

A més, el mes també ha estat el segon desembre més càlid des de 1884, amb una mitjana d'11,7 ºC. Tan sols el 1989, amb registres de fins a 12,1 ºC de mitjana de temperatures supera el desembre de 2019. La mitjana de màximes es va situar als 16ºC.

També Salt ha tingut unes temperatures altes durant el desembre, amb una mitjana d'11ºC que iguala el rècord de calidesa del mateix mes del 2001. Tot i això, la temperatura enguany ha hagut de ser encara més elevada perquè les condicions actuals de l'observatori són lleugerament diferents al 2001, quan comptava amb tan sols una persiana, que causava que les temperatures fossin sobreestimades entre 1 i 2ºC. Ara, en canvi, se situa dalt d'una terrassa, 10 metres cap al sud-oest i amb doble persiana, de manera que només dona unes màximes 0,2 ºC superiors a les reals. Aquest rècord se situa 2,2 ºC per sobre de la mitjana climàtica del municipi, de 8,8ºC.

Pel que fa a la resta de l'any, el 2019 ha estat molt més càlid al centre de Girona que la mitjana, amb una temperatura mitjana de 17,3 ºC. Es tracta del segon any més calorós des del 1884, tan sols superat pel 2006, que va registrar una mitjana de 17,6 ºC. Els anys del darrer quinquenni, és a dir, entre 2015 i 2019, han estat els anys més càlids amb una mitjana de 15,3 ºC, una mica per sobre de la mitjana climàtica de 15,2 ºC.

Salt ha estat a prop d'igualar la seva temperatura mitjana més alta, els 16,8 ºC que s'han registrat en diverses ocasions, com per exemple el 2018. Enguany, però, Salt s'ha quedat en els 16,7ºC, que tot i això se situen 0,5ºC més alts que la mitjana climàtica des del 1999.

Fruit d'aquest augment de temperatura, també ha crescut de forma important el nombre de nits tropicals anuals al centre de la ciutat, que ascendeixen fins les 33,8. Es tracta d'una gran anomalia tèrmica perquè l'històric se situa en 6,7 nits tropicals anuals. També ha descendit molt el nombre de glaçades, des d'una mitjana de 31,7 a l'any que recull l'històric des de 1884 fins a les 5,5 del 2019, segons ha recollit l'observatori de Girona situat a l'Escola de Música. Aquests canvis tan importants al centre de la ciutat no s'han traduït als afores, on el nombre de glaçades i nits tropicals no ha variat tant. Això és perquè, a més del canvi climàtic, el centre es veu afectat per l'illa de calor urbana i el creixement de la ciutat, tant pel que fa a urbanització com a població, que ha superat a finals del 2019 els 104.000 habitants.

De glaçades, de fet, no se n'ha registrat cap en tot el mes de desembre als centres de Girona, Salt i Sarrià, quan l'habitual al segle XX era de 9,1 dies al centre de la capital. La mínima absoluta del desembre ha estat de 2 ºC a Girona-Emili Grahit, d'1,8 ºC a Salt, i d'1,3 ºC a Sarrià de Ter.

En els mesos d'estiu, tant Girona com Salt van assolir temperatures màximes absolutes rècord el dia 28 de juny. Durant l'onada de calor, el termòmetre a Girona va pujar fins al 43,9 ºC a l'observatori del parc del Migdia, per sobre dels 42,3 ºC registrats el 13 d'agost del 2003. El mateix va passar a Salt. Durant el dia 28 de juny del 2019 es va arribar als 43,5 ºC al municipi, per sobre dels 42,3 ºC que es van viure el 13 d'agost del 2003.



Any sec, desembre plujós

El 2019 ha estat en general un any sec. A Girona han plogut un total de 450,2 l/m?2;, i a Salt, una mica més, 570,7 l/m?2;, per sota l'habitual 705,5 l/m?2;. El desembre, en canvi, ha estat plujós en comparació amb el mateix mes d'altres anys. En el darrer mes han caigut 122,2 l/m?2; mentre que l'històric a Girona des de 1884 se situa en 67 l/m?2; al desembre.