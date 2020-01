El primer nadó gironí de l'any 2020 és l'Hèctor, nascut a Olot

El primer nadó de l'any a les comarques gironines va ser un nen, l'Hèctor Núñez i Soler, que va néixer a les 00.26 hores a l'hospital d'Olot, fill d'una parella resident a la mateixa capital garrotxina. El nadó va pesar 3,440 quilos i va mesurar 52 centímetres. Però malgrat ser tan matiner, no va ser el primer bebè de 2020 nascut en un hospital del sistema públic de salut de Catalunya: aquest lloc el va ocupar l'Aleix, que va néixer quan passaven quatre minuts de mitjanit a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa i que va pesar 3,870 quilos.

Els pares dels nadons nascuts aquest 2020 podran tenir d'un permís de paternitat de 12 setmanes, i no de vuit com fins al 2019. Per això, en Gerard, pare de l'Aleix, estava molt content: «Per quatre minuts, quatre setmanes més», va celebrar. El Gerard no esperava gaudir d'aquestes quatre setmanes de més, ja que la data prevista de naixement de l'Aleix era el 27 de desembre. «Per res del món esperàvem que fos del 2020. Però a mesura que avançava l'any dèiem, doncs tant per tant que sigui del 2020, dels grans de la classe», van comentar, contents, els pares. Ell i la mare de la criatura, la Marina, van rebre ahir al migdia la visita de la consellera de Salut, Alba Vergés, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que els van donar l'enhorabona. La Marina ha explicat que el part va anar molt bé, que va ingressar a les 21 hores i que en tres hores ja tenia l'Aleix. A l'altra cara de la moneda hi havia Mohammed, que només farà vuit setmanes ja que el seu fill va ser l'últim a néixer a la Mútua el 31.

A la resta de demarcacions, a banda de l'Hèctor Núñez d'Olot, l'Ander Ribares Hoyo va ser el primer nadó nascut a Tarragona. La criatura va néixer a l'hospital de Sant Pau i Santa Tecla quan passaven dotze minuts de mitjanit. Una mica més tard, a les 0.43 hores, va néixer a Tortosa el Nil Gendre Bosch.

A Lleida, la més matinera va ser la Irene, que va néixer quan passaven 36 minuts de la matinada a l'hospital de Tremp. Va ser un part vaginal sense complicacions i tant la mare com la nena estan bé. Els pares del primer nadó lleidatà són de la mateixa localitat de Tremp. A l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, l'Aniol va néixer a les 3.15 hores i va pesar 3,39 quilos. Els part es va produir sense complicacions.

A la ciutat de Barcelona, la primera nadó va ser Juno, que va néixer a les 01.02 hores a l'hospital de Sant Pau i va pesar 3,22 quilos.