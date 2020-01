Les Planes destina 375.000 euros a habitatges de lloguer per a joves

L'Ajuntament de les Planes destinarà 375.000 euros del pressupost del 2020 a la compra d'immobles per fer-hi habitatges de lloguer per a joves. L'alcalde, Eduard Llorà (JxCat), ha explicat que l'Ajuntament està en fase avançada de negociacions per la compra de tres habitatges. Ha precisat que els tractes no estan tancats i ha apuntat que en cas de no culminar l'operació intentaran començar-ne una altra amb diferents propietaris.

En aquest context, Llorà ha assenyalat que a la localitat els joves tenen dificultats per trobar habitatges de lloguer i ha indicat que quan els joves es volen independitzar, si no troben pis, cerquen alternatives en altres llocs. En aquesta línia, ha explicat que la demanda d'habitatges de lloguer per a joves va ser una proposta d'un procés participatiu fet entre el col·lectiu recentment. L'alcalde ha apuntat que el pressupost del 2020 puja fins a 2.286.106 euros, xifra que suposa un increment del 15% respecte als del 2019. A més d'una partida per a la compra d'habitatges per destinar-los al lloguer, la previsió dels comptes inclou la instal·lació de gespa artificial al camp municipal de futbol Josep Guàrdia Rodà a través d'un sistema de renting. L'alcalde ha explicat que la gespa natural els representa un problema perquè es fa malbé molt ràpidament, cosa que els suposa un elevat cost de manteniment. A més, Llorà considera que la gespa artificial farà possible que el camp sigui utilitzat per categories infantils i per aficionats sense llicència federativa a més de l'equip del poble.



Estudis ambientals

Cultura, Benestar Social i Turisme conserven les partides del 2019. L'alcalde ha explicat que l'Ajuntament en els últims anys va incrementar molt aquestes partides i enguany ha decidit mantenir-les. Llorà ha ressaltat que la partida de Turisme preveu l'elaboració d'un estudi referent a la compatibilitat del turisme amb la natura i ha explicat que les restriccions que des de fa anys l'Ajuntament fa als gorgs han d'estar fetes sobre la base de criteris ambientals. L'Ajuntament ha creat un sistema de control dels accessos als gorgs dels afores del poble per tal d'evitar el deteriorament d'un àmbit considerat de gran valor natural.



Turisme de natura

Entre d'altres mesures, el consistori ha senyalitzat els camins amb indicadors de prohibició d'aparcar, ha posat cartells per informar del valor natural de la zona, ha instal·lat elements de seguretat per al bany, ha fet un aparcament i a l'estiu i temps de vacances activa un servei de vigilància. La intenció de l'Ajuntament és reduir i controlar l'ús dels gorgs com a zona de bany i potenciar el turisme de natura. Les planes vol captar aficionats a la fotografia de paisatges i visitants interessats en l'estudi de la fauna i les espècies vegetals que hi ha a la zona.