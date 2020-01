Quatre trens diaris Euromed enllaçaran Girona, Figueres i Alacant

Quatre trens Euromed diaris enllaçaran de forma directa (és a dir, sense transbords) Girona, Figueres i Alacant a partir del proper 13 de gener. Segons ha anunciat Renfe, l'objectiu és potenciar el Corredor Mediterrani i millorar la connexió entre la Costa Brava i la capital alacantina. La companyia ha explicat, a més, que el trajecte entre Barcelona i Alacant es reduirà més de mitja hora a partir d'aquesta mateixa data, ja que els trens circularan entre la capital catalana i el Camp de Tarragona utilitzant la nova variant de Vandellós.

Amb l'entrada en funcionament d'aquests nous trens, Renfe explica que el servei entre el País Valencià i Catalunya comptarà amb vuit serveis Euromed per sentit, d'ample variable, que s'encaminaran a través d'un intercanviador cap al Camp de Tarragona i Barcelona a través de la línia d'alta velocitat. Mentrestant, els trens Talgo mantindran el servei actual tot circulant per via convencional fins a Barcelona, amb parada a l'estació de Tarragona.

A més, Euromed incorporarà entre les seves noves prestacions el Vagó del Silenci, que fins ara només tenia el TAV. D'aquesta manera, el vagó número 10 oferirà aquest servei en classe turística, sense un cost afegit per al client.

El servei Euromed amb origen i destí Alacant es presta amb trens de la sèrie S130. Cada tren compta amb 299 places en dues classes: turista (236) i preferent (63), de les quals una està adaptada a persones amb mobilitat reduïda. Aquests trens poden circular a una velocitat màxima de 250 quilòmetres per hora pel nou trajecte.