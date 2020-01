El Ripollès redueix el transport públic en nuclis poc poblats

Les dificultats per cobrar les aportacions del Departament de Territori i Sostenibilitat han fet plantejar l'eliminació de les línies de reforç del transport públic que cobreixen els municipis petits i els disseminats del Ripollès. Es tracta d'un servei que dona cobertura de transport de viatgers en pobles petits i nuclis disseminats en franges horàries i dies quan el servei no pot ser prestat mitjançant el transport públic regular.

El grup Comarcal d'Esquerra Republicana ha protestat el plantejament de la pèrdua del servei fet pel Consell Comarcal del Ripollès a diversos alcaldes de la comarca sobre la pèrdua del servei. També s'han queixat del fet que, segons ells, alguns alcaldes hagin rebut notificacions de l'eliminació de serveis de suport al transport de viatgers que cobreix els seus municipis a partir de l'inici del 2020. Els republicans demanen que no s'elimini la prestació pel fet que el Ripollès és una comarca envellida que necessita tenir serveis perquè la gent decideixi viure a la comarca.



Municipis afectats

La pèrdua del servei afecta municipis com Ribes de Freser, Camprodon o Molló. Es tracta de municipis amb molt de terme municipal i amb nuclis disseminats en alguns casos força allunyats. També hi ha municipis petits que fan ús dels serveis dels pobles més grans. Un cas és Vallfogona del Ripollès. Es tracta d'una localitat assentada al costat de l'N-260 a 12 quilòmetres de Ripoll, un municipi molt mes gran que localitza la major part dels serveis que necessiten els 212 veïns de Vallfogona. En el cas que s'eliminin les línies de suport els veïns de Vallfogona es quedaran sense servei de transport públic per demanda per anar a Ripoll de 10.632 habitants i capital del Ripollès.

Un altre cas és el municipi de Planoles situat a la collada de Toses a 7,6 quilòmetres de Ribes de Freser. Són situacions que es repeteixen a Camprodon i a Campdevànol, on hi ha l'Hospital Comarcal.

El problema del transport públic entre els nucli petits i els pobles amb serveis no és nou al Ripollès. Fa uns tres anys la comarca va tenir una polèmica pel fet que el Consell Comarcal es va trobar sense aportacions d'administracions superiors per pagar el transport escolar a alumnes de nuclis disseminats que havien de desplaçar-se a escoles situades dins del terme municipal al qual pertanyien.

La legislació preveia ajuts per les famílies amb fills que s'havien de desplaçar a centres escolars d'altres municipis, però no tenia en compte els que havien de fer llargs desplaçaments dins del seu terme.

Va transcendir que hi havia famílies de nuclis de la Vall de Camprodon que havien de pagar 1,5 euros per viatge i per persona pel servei de transport escolar, mentre que d'altres del mateix municipi que anaven a l'institut escola de Sant Joan de les Abadesses el tenien gratuït.

El llavors president del Consell Comarcal, Joan Manso, va defensar que s'havia de mantenir sense cost la gratuïtat del servei de transport als alumnes que cursessin estudis obligatoris en el seu terme municipal. Manso va reunir-se amb el director general d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa, Jordi Miró. De la reunió en va sortir el compromís del finançament del transport per a nens dels nuclis a parts iguals per part del Departament d'Ensenyament i la Diputació de Girona. Llavors l'Ajuntament de Camprodon va celebrar el fet que els alumnes dels seus nuclis tinguessin un tracte equitatiu.

Des de llavors, el Consell Comarcal del Ripollès ha pogut ampliar el servei de transport escolar i fer-lo arribar a més nuclis i pobles allunyats de les àrees més poblades. El curs 2018-19, van poder fer arribar la línia que uneix els municipis de Molló i Camprodon fins al disseminat d'Espinavell. Es tracta d'un nucli que en els últims temps ha augmentat en població pel fet que hi ha famílies que valoren l'opció de pujar els fills dins d'un àmbit de natura.

L'augment demogràfic també va permetre fer servei entre Campelles (133 habitants) i Ribes de Freser (1.766 habitants). També van poder afegir parades entre les Lloses i Ripoll, entre Gombrèn i Ripoll i entre Vallfogona i Ripoll.

Això no obstant, la diferència entre el transport escolar i el de viatgers normals és que l'últim a vegades és poc utilitzat i a vegades els autobusos es desplacen quasi buits.