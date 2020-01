L'església parroquial de Llagostera va quedar petita per acollir el concert de Cap d'Any, que va comptar amb les actuacions de la Jove Orquestra de Cassà i la Coral Cantaires de Caldes, formada per molts veïns de Llagostera i dirigida per la soprano Assumpta Fontanals. El concert va estar organitzat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament.