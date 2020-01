Foment ha de reparar l'A-2 a Vilademuls sis mesos després d'inaugurar-la

Sis mesos després de la seva inauguració, el ministeri de Foment ha dedicat més de 381.000 euros a reparar una rampa de l'A-2 a Vilademuls. El motiu: fer una actuació urgent a causa del «greu perill» davant la «més que probable» caiguda d'un talús de desballestament, segons recull l'acta del Consell de Ministres on es va aprovar la consignació pressupostària per poder fer les obres de forma urgent.

La nova A-2 a Vilademuls -un traçat de 3,3 quilòmetres que connecta amb Orriols- es va posar en funcionament el passat mes de juliol després d'haver estat més encallada durant més d'una dècada. I un dels aspectes més problemàtics va ser, precisament, aquest talús en qüestió. Al juny de 2017, es va produir un corriment de terres al talús que va obrir un esvoranc d'un metre i mig de fondària i d'uns 300 metres de longitud a tocar l'asfalt que va obligar el ministeri a actuar d'urgència i els treballs, que van patir així l'enèsim endarreriment. En aquell moment, la unió temporal d'empreses que tenia adjudicades les obres va afanyar-se a tapar el forat per evitar que la carretera pugués cedir.



Actuació d'urgència

Però ara, el talús torna a estar en risc de despreniment. Per això, el darrer Consell de Ministres de l'any 2019 va aprovar una partida de 381.462,95 euros per poder fer de forma urgent i immediata les obres de reparació de la rampa, arran de la «situació de greu perill sustentada per la més que probable caiguda del talús», que es troba al punt quilomètric 733 de la carretera.

La primera reparació de la llargament esperada A-2 a Vilademuls, doncs, arriba només sis mesos després que la carretera es posés en funcionament. L'objectiu dels treballs serà fixar la rampa que ha quedat malmesa pel pes del talús per tal d'evitar el risc de despreniment que s'ha detectat des de Foment.