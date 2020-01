El tren Girona-València costarà 30 euros fins a finals de febrer i enllaçarà les dues ciutats en tres hores i mitja

Anar del centre de Girona al centre de València en tren en només tres hores i mitja. És el que permetrà el nou servei d'Euromed que es posarà en marxa a partir del 13 de gener. Fins a final de febrer, Renfe ha llançat una campanya promocional que permetrà el trajecte Girona-València a partir de 30 euros, o el Barcelona-València per només 21 euros.

Els bitllets podran adquirir-se al web renfe.com, a partir d'avui, fins a esgotar existències. Les tarifes promocionals disponibles inclouen descomptes d'entre el 50% i el 70% per als recorreguts des de Girona i Figueres fins a València. Diverses recerques a la web de la companyia, permeten comprar els bitllets entre els 30 euros i els 36 euros fins a finals de febrer. De moment, no és possible comprar bitllets més enllà d'aquesta data.

Connectar València i la Costa Brava



Renfe destaca que sis trens Euromed, quatre en sentit Figueres-Girona-València i dos en sentit invers, enllaçaran la capital del Túria amb la Costa Brava, de manera directa, sense necessitat de realitzar transbord a Barcelona en prolongar-se la seva circulació fins a aquestes ciutats.

La nova variant de Vandellòs -que permetrà acabar amb els 39 quilòmetres de via única entre Tarragona i Vandellòs que fins ara han estat un «coll d'ampolla» que ha alentit el trànsit ferroviari en aquesta zona- permetrà reduir considerablement el temps de les connexions entre Catalunya i el País Valencià. D'aquesta manera, es podrà anar des de València a Barcelona en dues hores i mitja, i de la capital catalana a Alacant en quatre hores i vint minuts.

Aquestes millores, tanmateix, arriben amb retard. La nova variant hauria d'haver entrat en servei l'any 2013, però l'aturada en la inversió d'infraestructures imposada per l'executiu de Mariano Rajoy la va retardar sine die. No vaser fins a l'arribada del govern del PSOE, amb José Luis Ábalos al capdavant de Foment, que es va reemprendre el projecte.

A banda de la reducció del temps de trajecte, la nova variant també possibilitarà una millora de la capacitat, operativitat i fiabilitat del servei. En comptar fins ara amb una sola via, l'horari de les anades i tornades estava molt condicionat i obligava en moltes ocasions a aturar-se uns combois per deixar-ne passar uns altres. Ara, a banda de poder arribar fins a Girona i reduir el temps de la connexió Barcelona-València, també suposarà reduccions de temps per als trajectes fins a Alacant i Múrcia.