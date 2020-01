Quatre trens Euromed enllaçaran cada dia Girona, Figueres i Alacant

Viatjar en tren de Girona o Figueres fins a Alacant sense haver de fer transbord a Barcelona serà possible a partir del proper 13 de gener. Renfe va anunciar ahir que, a partir d'aquesta data, quatre trens Euromed al dia enllaçaran de forma directa les capitals gironines i alt-empordanesa amb la ciutat valenciana, amb l'objectiu de potenciar el corredor mediterrani i millorar la connexió entre la Costa Brava i la capital alacantina.

Però aquest no serà l'únic canvi en el servei d'Euromed a Catalunya. A partir del 13 de gener, la nova variant de Vandellòs -que permetrà acabar amb els 39 quilòmetres de via única entre Tarragona i Vandellòs que fins ara han estat un «coll d'ampolla» que ha alentit el trànsit ferroviari en aquesta zona- permetrà reduir considerablement el temps de les connexions entre Catalunya i el País Valencià. D'aquesta manera, es podrà anar des de València a Barcelona en dues hores i mitja, i de la capital catalana a Alacant en quatre hores i vint minuts.

Aquestes millores, tanmateix, arriben amb retard. La nova variant hauria d'haver entrat en servei l'any 2013, però l'aturada en la inversió d'infraestructures imposada per l'executiu de Mariano Rajoy la va retardar sine die. No vaser fins a l'arribada del govern del PSOE, amb José Luis Ábalos al capdavant de Foment, que es va reemprendre el projecte.

A banda de la reducció del temps de trajecte, la nova variant també possibilitarà una millora de la capacitat, operativitat i fiabilitat del servei. En comptar fins ara amb una sola via, l'horari de les anades i tornades estava molt condicionat i obligava en moltes ocasions a aturar-se uns combois per deixar-ne passar uns altres. Ara, a banda de poder arribar fins a Girona i reduir el temps de la connexió Barcelona-València, també suposarà reduccions de temps per als trajectes fins a Alacant i Múrcia.

A partir d'ara, el servei entre el País Valencià i Catalunya comptarà amb vuit serveis Euromed per sentit, d'ample variable, que s'encaminaran a través d'un intercanviador cap al Camp de Tarragona i Barcelona a través de la línia d'alta velocitat. Mentrestant, els trens Talgo mantindran el servei actual tot circulant per via convencional fins a Barcelona, amb parada a l'estació de Tarragona.

A més, Euromed incorporarà entre les seves noves prestacions el Vagó del Silenci, que fins ara només tenia el TAV. D'aquesta manera, el vagó número 10 oferirà aquest servei en classe turística, sense un cost afegit per al client.

El servei Euromed amb origen i destí Alacant es presta amb trens de la sèrie S130. Cada tren compta amb 299 places en dues classes: turista (236) i preferent (63), de les quals una està adaptada a persones amb mobilitat reduïda. Aquests trens poden circular a una velocitat màxima de 250 quilòmetres per hora pel nou trajecte.



Velocitat alta a Terres de l'Ebre

Per la seva banda, la Generalitat va anunciar ahir la implementació, a partir del 3 de febrer, del primer servei d'alta velocitat, que connectarà Tortosa i Barcelona en una hora i 35 minuts. El nou servei, que té un cost valorat en 2,5 milions d'euros, constarà d'una anada i una tornada al dia: sortirà de Tortosa a les 6.20 hores i arribarà a Barcelona Sants a les 7.54, mentre que la tornada serà a les 16.05 de Barcelona i arribarà a Tortosa a les 17.35.

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, va denunciar la «indefensió» de la Generalitat davant l'oferta ferroviària plantejada per Renfe: «La veiem insuficient, no ens complau i no cobreix ni les expectatives ni les necessitats del territori». En aquest sentit, Gavín va criticar que la nova variant de Vandellòs comportarà una disminució dels serveis ferroviaris per a les Terres de l'Ebre, ja que els Euromed deixaran d'aturar-se a l'Aldea.