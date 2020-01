Telefónica fa arribar la seva fibra òptica a 300.000 llars i negocis gironins

Telefónica ha estès, al llarg de l'any 2019, la seva fibra òptica fins arribar a 300.000 llars i negocis de les comarques gironines. D'aquesta manera, al llarg de l'any que acabem de tancar, va arribar fins a 27 nous municipis de la demarcació i la seva cobertura 4G es va situar en la xifra rècord del 97% de la població en cobertura mòbil a la província, segons ha informat la companyia.

Si l'any 2018 la fibra òptica de Telefónica arribava a 225.000 llars i oficines de la demarcació, durant el 2019 la companyia va arribar fins a les 300.000, segons va informar ahir en un comunicat. D'aquesta manera, gràcies al nou desplegament, municipis com ara Palamós, Besalú, Peralada, Navata, Verges, Bordils o Llers, entre d'altres, han pogut tenir en els darrers mesos accés a la fibra òptica.

A partir d'ara, l'empresa ha anunciat que, a més de continuar amb els treballs d'instal·lació en municipis on ja s'ha iniciat el desplegament, s'estan desenvolupant plans de treball perquè entrin en la cobertura de fibra òptica altres poblacions que en aquests moments encara no en tenen.



Cobertura de mòbil

Pel que fa a la cobertura mòbil, les inversions de la companyia s'han concentrat en els treballs per actualitzar la tecnologia, ampliar els equips i llicències d'infraestructura mòbil i la instal·lació de noves unitats.

En aquests moments, hi ha 348 municipis de Catalunya que tenen accés a la fibra òptica; un centenar més dels que hi havia l'any 2018. Segons ha explicat Telefónica, aquestes dades demostren la seva aposta per Catalunya.



Aposta pels pobles

En els propers mesos, la previsió de la companyia és cobrir totes les localitats de menys de mil habitants amb una xarxa de telecomunicacions combinada d'última generació abans que finalitzi aquest any 2020.